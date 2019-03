Tři výlety do historie. To je pozvánka krajské turistické centrály

Střední Čechy – Celý svět do jedné koule dokázali vměstnat v Roztokách u Prahy – a to tak mistrně, že jejich práce slavila úspěchy u odběratelů po celé rakouské monarchii i za jejími hranicemi. Od čtvrtečního podvečera to připomíná výstava ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy nazvaná Fenomén Felkl, proslulá továrna na výrobu glóbů. Středočeská centrála cestovního ruchu ji zařadila mezi tipy pro aktuální výlety – plánovat si tenhle zážitek však bude možno i v dalších týdnech i měsících. Výstava potrvá až do 8. září.

Průvod maškar přivítal v sobotu dopoledne areál Ševčinského dolu na Březových Horách. | Foto: Deník/Radek Ctibor

Průvod maškar přivítal v sobotu dopoledne areál Ševčinského dolu na Březových Horách. | Foto: Deník/Radek Ctibor

Je plná glóbů nejrůznějších velikostí a dalších objektů, které v letech 1854 až 1952 vyráběla rodinná firma Jan Felkl a syn, připomněla Lucie Vurbsová z krajské turistické centrály fakt, že tato manufaktura produkovala modely naší planety v osmi velikostech, deseti provedeních a 17 jazycích. Včetně těch, jež byly jako vůbec první dostupné v češtině! A nabízela i další výrobky – například teluria (mechanické výukové modely demonstrující pohyb Země s Měsícem kolem Slunce) či planetária. „Kromě samotných glóbů mají návštěvníci možnost seznámit se s výrobním postupem včetně originálních grafických kamenů, historií firmy – a především si mohou v rámci doprovodného programu vytvořit vlastní model glóbu," poznamenala Vurbsová. Do mnohem vzdálenější historie směruje pozvánka na výstavu Výpravy za Vikingy do rakovnického Muzea T. G. M., která bude v pátek odpoledne zahájena v Petrovcově výstavní síni. Ve skutečnosti však vlastně jde o minulost poměrně nedávnou: o představení experimentální cesty po Faerských ostrovech archeologa a lingvisty Ľubomíra Nováka a jeho kolegy, kteří putování po vikinských lokalitách absolvovali v replikách vikinského oblečení a s kopiemi vikinských nástrojů i předmětů denní potřeby. Nechybí však ani severské archeologické nálezy pocházející z Rakovnicka. Před ukončením výstavy se na 18. květen chystá muzejní noc, kdy si návštěvníci budou život po vikinsku moci otestovat i sami: zkusit si řemesla, vyzkoušet repliky oblečení a také ochutnat typické pokrmy. Pouze jednorázovou příležitost k načerpání nových zážitků nabízí v neděli ohlédnutí za masopustním obdobím v rámci Masopustu v Hornickém muzeu Příbram. Lidové veselici s průvodem proslulých bohutínských maškar, a to v prostředí historických báňských objektů, bude od 10 hodin patřit areál Ševčinského dolu – přičemž vstupné je symbolická 1 Kč. Odpoledne se masopustní rej přenese do vysokochlumeckého skanzenu, který je rovněž součástí příbramského muzea. Tam se začíná od 14 hodin, opět se vstupem za korunu.

Autor: Milan Holakovský