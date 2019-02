Střední Čechy - Opravuje Středočeský kraj své silnice pouze mizerně - anebo ještě daleko hůř? To je otázka, na niž by rád hledal odpověď při pondělním zasedání krajského zastupitelstva jeden z dlouhodobě výrazných představitelů opozice; Michael Pánek z ODS.

Tohle je opravená silnice. Vážně? Asfaltový strup na silnici II. třídy číslo 111 nedaleko Českého Šternberka. | Foto: archiv Michaela Pánka

Připouští sice, že pro zařazení jím navrhovaného bodu do programu jednání stěží získá potřebnou podporu – to zná už z minulosti – zkusil to nicméně s konkrétní fotkou. S rozeslání snímku asfaltového strupu na silnici II. třídy číslo 111 nedaleko Českého Šternberka na Benešovsku všem zastupitelům.