Rozšířit možnosti koronavirových testů se v reakci na nárůst počtu pozitivních případů chystá Středočeský kraj. Záchranná služba zavádí novinku v podobě pojízdného odběrového místa - a od příštího týdne má začít fungovat bezplatné testování zájemců z řad seniorů v krajských nemocnicích.

Koronavirové testy v terénu. Ilustrační foto | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Nyní je aktuální plošné testování klientů domovů seniorů a obdobných pobytových zařízení poskytujících sociální služby, a to podle stejného modelu jako na jaře – tedy pomocí rychlotestů neboli takzvaných RP (rapid) testů. To už je ve finále; testování patřil zejména uplynulý týden. Od minulého týdne také pacienti mohou ocenit rozšíření provozní doby odběrových míst v krajských nemocnicích: ta mají nyní otevřeno jednotně od 7 do 19 hodin v pracovních dnech a od 7 do 15 hodin o víkendech.