Z preventivních důvodů o tom rozhodlo vedení záchranky s tím, že skupina záchranářů, jež se neočekávaně ocitla mimo službu, nijak drasticky nechybí: provoz se daří zajišťovat i bez nich. „Personálně nyní záchranná služba situaci zvládá,“ uvedla v neděli mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová.

Ta již v sobotu tlumočila ujištění šéfů organizace, že situace nijak neohrožuje poskytování přednemocniční péče obyvatelům Středočeského kraje. Ostatně – rovněž 13 záchranářů muselo v kraji do karantény i předloni; v době epidemie spalniček.

Rozhodnutí nicméně nemusí být definitivní. Kdyby se situace změnila a záchranné službě hrozil nedostatek personálu, mohou být tito záchranáři povoláni do práce. A protože šéfovat se dá i z domova, nic nemění ani na pozici ředitele dočasně nepřítomného na pracovišti. „Jiří Knor bude beze změn vykonávat povinnosti, které souvisejí s funkcí ředitele středočeské záchranky,“ potvrdila Effenbergerová. Jeho karanténa nicméně neunikla pozornosti šprýmařů – Deník již zaznamenal vtípek na téma „knorovirus“.

Situaci sleduje i hejtmanka a předsedkyně bezpečnostní rady kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Jsem ráda, že se výsledky testů dozvídáme tak časně – a velmi oceňuji, že jsme je pro členy integrovaného záchranného systému mohli získat v co nejkratším možném termínu,“ poznamenala. Uvedla, že záchranka, jež funguje jako příspěvková organizace kraje, má že v tuto chvíli dostatek ochranných prostředků – a posádky jsou nadále při zásazích v terénu chráněny před případnou nákazou.

Na svém facebooku také záchranáři doplnili vysvětlení týkající se kontaktu s nakaženou osobou: nebylo to v rámci péče o pacienty, ale při setkání s kolegyní z Prahy, jež je v hlavním městě zaměstnána v jedné z tamních nemocnic – a na částečný úvazek pracuje i pro středočeskou záchranku. „Nakažena nebyla při výjezdu zdravotnické posádky, neboť v celém Středočeském kraji záchranáři do dnešního dne neposkytovali přednemocniční péči a následně netransportovali žádného pacienta, u kterého by se poté testem prokázala jeho pozitivita na Covid-19,“ uvádí záchranná služba. S tím, že v případě výjezdu k již potvrzenému infekčnímu pacientovi jeho transport vždy zajišťuje infekční sanitka – což pro krajskou záchranku zajišťuje pražská společnost Amfion jako smluvní partner. „K přímému kontaktu dochází za velmi přísných bezpečnostních pravidel u odběrů, které zajišťují v terénu takzvané odběrové sanitní vozy,“ upozornili záchranáři.