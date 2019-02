Benešovsko - Také na Benešovsku děti hladoví. Zdá se vám tohle tvrzení troufalé nebo prakticky nemožné? Některé děti kvůli finančním možnostem svých rodičů dokonce nechodí ani na obědy. Zjistit, kolik jich přesně je, je velice obtížné. Obecně však lze říci, že takové děti jsou v každé základní škole. Ne všude se s tím ale umí vyrovnat.

Školní jídelna. | Foto: Dalibor Krutiš

Určit, kolik rodin se školáky trpí chudobou, si totiž netroufá ani Iveta Turková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Benešov. „Kolik chudých rodin s dětmi v základní škole je, není statisticky evidováno a můžeme to pouze odhadovat. Jenže ani rodinu pobírající dávky hmotné nouze nelze vždy označit za 'chudou'," vysvětlila Iveta Turková složitost problému.

Daleko jednoduší systém, který se státní byrokracii trochu vyhýbá, ale nakonec nevyhne, je projekt Obědy dětem obecně prospěšné společnosti Women for Women. Právě ten do procesu zapojuje školy a kantory v celé ČR. Jen ve středních Čechách se v novém školním roce k projektu Obědy dětem přidalo 62 základních škol a v nich díky tomu obědvá i 387 dětí, které by jinak domů ze školy odcházely hladové.

Kolik takových dětí je na Benešovsku? To potvrdila až manažerka charitativních projektů Woman for Woman, Jana Skopová. „Ve školním roce 2016 až 2017 se na Benešovsku do projektu zapojily čtyři základní školy a díky tomu se naobědvá i čtyřiadvacet dětí. Jejich obědy podporuje projekt částkou téměř 30 tisíc korun," uvedla Jana Skopová s tím, že pro druhé pololetí školního roku, je už schválen příspěvek pro celkem šestadvacet dětí v pěti základních školách.

