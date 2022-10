KIA Cerato: Ubrusy z okýnek jako bílé vlajky

Rostislav, plavecký instruktor, Zabuča u Irpině

Auto značky KIA Cerato shořelo ve vesnici Zabuča poblíž Irpině u Kyjeva. Majitel Rostislav S. ho koupil před sedmi lety. Parkoval u svého nedávno dostavěného domu, do něhož investoval své úspory.

Život se jeho rodině radikálně proměnil 4. března 2022, kdy dům zasáhly dvě ruské rakety, vypálené nejspíše z ruského salvového raketometu BM-27 Uragan ráže 220 mm. Výbuchy a následný požár dům zcela zničily. Rodina byla v tu chvíli uvnitř, ukrývala se ve sklepě. Naštěstí všichni, manželka a obě babičky, přežili. S modřinami, popáleninami a zlomeninami. Zahynul jediný člen – milovaný pes Coby.

Rodina přišla o osobní doklady, nábytek, pracovní nástroje, takřka veškeré vybavení domu. Rostislavovo auto bylo jako obvykle zaparkováno na verandě pod střechou domu a požár a výbuch benzinu ho zcela zničil.

Krátce po bombardování vstoupily do vesnice ruské jednotky. Po šesti dnech se Rostislavovi s ženami podařilo z domu utéct. Využili ubrusy, které posloužily jako bílé vlajky. Vyšli z domu ve chvíli, kdy se střelba na chvíli utišila, nasedli do druhého, nezničeného auta, z okýnka vystrčili improvizované vlajky. Při jízdě měli všichni kromě řidiče Rostislava neustále zvednuté ruce nad hlavou a pomalu projížděli mezi ruskými vojáky. Mnoho jejich sousedů, kteří se o podobný útěk pokusili, ruští vojáci rozstříleli. Jim se podařilo projet čtyři klíčové kilometry až k ukrajinskému checkpointu a byli zachráněni. Nyní sbírají síly, aby mohli začít znovu.

Juri, generální ředitel mezinárodní sportovní asociace, Irpiň

Vůz značky Chevrolet Captiva vlastnili manželé Juri a Jana. Žili spolu s pětiletou dcerkou Jašou šťastně v panelovém domě v Irpini. Auto si koupili v roce 2014 krátce po svatbě.

24. února 2022 je probudilo nezvykle silné hučení letadel. Juri vstal, rozhrnul závěsy a spatřil šokující výjev – letící helikoptéry a ohnivé gejzíry i ohlušující výbuchy na nedalekém letišti Hostomel.

Juri s manželkou se dohodli, že ještě den počkají, až se jim podaří doplnit palivo do auta. To se nakonec povedlo, a tak naložili auto a chtěli odjet. Klíčový most do Kyjeva ukrajinské síly předešlou noc vyhodily do povětří, aby zastavily postup Rusů. Proto se raději vrátili domů.

Vystrašeni doma slyšeli hrozné zvuky války – letadla létala nad domem v malé výšce, dělostřelecká palba byla slyšet z různých směrů. Střelba byla v noci méně intenzivní, ale neustávala. Situace se zhoršovala každým dnem. V obchodech docházelo jídlo, zvuky výbuchů slyšeli stále blíž a blíž. A pak dostali nadějnou zprávu, že z Irpině bude vypraven evakuační vlak pro ženy a děti.

Juri neváhal. Odvezl manželku Janu a dcerku na nádraží. A těm se nakonec podařilo protlačit se davem a dostat se do vlaku. Jana napsala Paměti národa: „Můj manžel Juri stál na konci chumlu lidí. Jediné, co mi dodalo trochu klidu, bylo, že jsem s ním navázala oční kontakt a přečetla ze rtů: ‚Všechno bude v pořádku.‘ Cítila jsem, že se možná vidíme naposledy.“

Po pár dnech hrůzy, během nichž se skrýval ve sklepě domu, se Juri přecházením z jednoho krytu do druhého nezraněn dostal až k ukrajinskému checkpointu, kde ho zachránili. Jejich dům v důsledku ostřelování vyhořel a zapálil i jejich rodinné auto zaparkované před ním. Našlo se pak na rozlehlém irpiňském „pohřebišti aut“.

Range Rover P38: Zachránil dvě rodiny. Dodávkou prokličkoval mezi krátery

Petr, automechanik, Irpiň

Tento terénní Range Rover P38 stál v únoru 2022 v Irpini před Petrovou autodílnou. Když začalo ruské bombardování, jeho dílna se proměnila v kryt nejen pro jeho rodinu, ale i pro přítele s jeho manželkou a malým synkem. Před dílnou se sousedy a bratrem vlastními silami smontovali protitankové ježky. Ty ale zkáze jeho domova nezabránily.

Petr autu říkal Ranžik. Moc s ním nejezdil, a tak dlouho stálo a jak se říká, „umřel mu motor“. Petr, šikovný irpiňský automechanik, do něj pak tři měsíce montoval nový dieselový motor Mercedes, který je ekonomičtější. Svého opraveného Range Roveru si už ale neužil.

Asi druhý nebo třetí den války, kdy se do Irpině blížily hordy ruských vojáků, naložil obě rodiny do dodávky, kterou měl k dispozici, a odjeli. Stalo se tak prý poslední den, kdy se z Irpině mohli dostat. Petr, odhodlaný za každou cenu dopravit své blízké do bezpečí, prokličkoval mezi krátery a sutinami po bombardování a svou a přítelovu rodinu dopravil do Kyjeva.

Opravené terénní auto Range Rover nechal v Irpini před dílnou. Nezamkl ho a nechal v něm technický průkaz i klíčky, aby ho kdokoliv z ukrajinských sousedů mohl použít k útěku. Rusové Range Rover totálně zničili, zapálili. Petr dodnes netuší, co přesně se stalo, zda do něj střelili z tanku nebo v důsledku bombardování vypukl v okolí požár, který přeskočil i na vůz.

Ford Mustang Convertible: Ona byla těhotná. Domov opustili den před válkou

Dimitro. Pravé jméno a povolání z bezpečnostních důvodů neuvádíme

Dimitro parkoval svůj luxusní vůz značky Ford Mustang Convertible v Irpini na dvorku před jedním domem. Jeho manželka byla těhotná. Dimitro se Paměti národa omlouval – zničený vůz na výstavu daroval, ale sám chce zůstat v anonymitě, obává se prozradit místo svého pobytu či své povolání. Vedou ho k tomu bezpečnostní důvody.

Den před válkou, ve středu 23. února 2022, se manželé rozhodli, že spolu utečou druhým, praktičtějším a méně nápadným vozem do města Ivano-Frankivsk k západním hranicím se Slovenskem jižně od Lvova. Došlo jim, že se předměstí Kyjeva, kde žili, může brzy ocitnout v ohrožení.

S hrůzou, ale z bezpečí sledují, co Rusové na Ukrajině páchají. Jsou šťastni, že včas vyvázli. Od svých přátel se dozvídají, jaké hrůzy se děly v Irpini, Buči a Hostomelu, v jejich rodném kraji. Začátkem dubna si telefonovali se svými sousedy, kterým se už nepodařilo uprchnout a řádění ruských vojáků přežili v úkrytu ve sklepě. Ti jim sdělili, že jejich dům byl zcela zdemolován a jejich Ford Mustang totálně zničen výbuchem a následným požárem.

U každého z aut si můžete poslechnou autentické svědectví lidí, jejichž životy prochází válka. Výstava bude instalována poblíž zastávky Stadion Strahov až do 13. října.

Marek Kuchařík