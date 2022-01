Na podvod se přišlo ve chvíli, kdy matka zavolala učitelům na hory, že syna shání hygienici kvůli pozitivnímu testu. „Bylo to někdy kolem poledne, kdy se už všichni ubytovali. A pak to začalo,“ řekl jeden z rodičů.

Vedení kolínského gymnázia se k situaci v této chvíli nechce vyjadřovat. „Nemohu k tomu nic říct, vše je v šetření, nyní řešíme, co se bude dít dál, tedy už se děje. Ti, co se vrátili, jsou na distanční výuce,“ řekl Kolínskému deníku zástupce ředitele Josef Spudil. Připustil, že škola se s něčím podobným dosud nesetkala a je to pro ni nelehká situace.

PODÍVEJTE SE: Úpravy u kolínského gymnázia pokročily, hotovo má být na jaře

Škola na webových stránkách vydala alespoň zprávu pro rodiče, kde uvádí, že je ve spojení s právníky. „Pokud bylo vaše dítě postiženo nařízenou karanténou a vráceno z lyžařského kurzu, zůstává doma. Vzhledem ke komplikované situaci zjišťujeme naše oprávnění a možnosti, pravděpodobně bude probíhat ve zbytku týdne distanční výuka; sledujte tedy osobní rozvrhy a oficiální komunikační kanály. Pokud jde o další souvislosti, zatím rozhodujeme v součinnosti s advokátem o postupu a budeme vás samozřejmě v nejkratší možné době informovat.“

Případem se už zabývá Policie ČR. „Prověřujeme oznámení o zfalšování certifikátu o provedeném testu na onemocnění covid-19, prověřujeme okolnosti. Spolupracujeme s Libereckým krajem, kde se na případ přišlo, i s dotyčnou kolínskou školou," uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.