/FOTOGALERIE/ Zabitý řidič osobního auta a vážně zraněný hasič. I tak neradostné jsou následky víkendového řádění vichru, který zasáhl podstatnou část republiky. V obou případech se jedná o maléry, které měly na svědomí spadlé stromy.

Vysoký Chlumec na Příbramsku-dva spadlé stromy přes vozovku. | Foto: HZS Středočeského kraje

Lidský život si vyžádal pád dvou stromů na silnici při pomezí Kutnohorska a Benešovska; nedaleko lokality Samopše-Talmberk. Na silnici mezi Talmberkem a Sázavou v neděli odpoledne narazil 77letý řidič do spadlého stromu. Poté, co po nehodě vystoupil, zasáhl ho další padající strom. Senior utrpěl zranění, jimž podlehl během převozu do nemocnice. Mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová v pondělí večer připomněla, že hasičské týmy pomáhaly ještě na dalších dvou místech, kde auta najela do spadlých stromů: u Kolína a poblíž Votic na Benešovsku.