Senomaty /FOTOGALERIE/ - Anička Želízková z Václav si přijela pro vánoční stromek do zahradnictví v Senomatech na Rakovnicku se svým tatínkem Petrem. Vybrala si smrk pichlavý. „Nejdříve jsme vybírali tamhle z těch vzadu, tam se mi také jeden líbil, ale měl zlomenou větev. Pak mi padl do oka tenhle. Táta chtěl jiný, ale přemluvila jsem ho," prohlásila Anička.

Želízkovi si do Senomat přijeli pro stromek poprvé. „Jeli jsme se sem spíše podívat a nakonec jsme vybrali smrk. Chtěla ho manželka, protože krásně voní," vysvětlil pan Petr. Doma stromek zdobí nejvíce Anička, ale pak se vlastně přidají všichni. „Na Ježíška se moc těším, už jsem ale jeden dárek dostala. Je to psací stůl, teď si ho vezeme," dodala Anička a z krabice si ke stromku vybrala ještě pěkné zlaté jmelí.

Stromky a další zboží v senomatském zahradnictví prodává Renata Alexiová: „Stromky jsou z plantáže. Lidé si je vybírají různě. Kdo má rád borovičky a je na ně zvyklý, tak si je stále kupuje, protože neopadávají. Jinak lidé hodně chodí pro jedle, řekla bych, že je to tak půl na půl. Ty sice také neopadávají, ale jsou zase dražší."

Borovičky si kupují také lidé, kteří mají málo prostoru a potřebují malý stromek. Ti si mezi borovicemi vyberou, ale jedle jsou většinou veliké. Dříve si také lidé stěžovali, že kanadské jedle mají mohutné kmeny a nejdou zasadit do stojánku. To už se nyní nestává, protože zahradnictví nenabízí jen jedle kanadské.

Stromky tu většinou prodávají od Mikuláše. „Letos se ale zákazníci ptali po stromcích už víkend před Mikulášem, takže jsme je měli pak od středy," podotkla Alexiová.

Živé stromy stále vedou

Kromě živých stromků zahradnictví nabízí umělé. Ty se také prodávají, ale živé stále vedou. Za den se jich prodá zhruba stejně jako v minulých letech. Stromky se tam prodávají až do čtyřiadvacátého, ale zatím si nejpozději přišel někdo pro stromek třiadvacátého. O Štědrém dnu lidé chtějí řezané květiny na sváteční stůl nebo k nadcházejícím jmeninám.

Klidně až čtyřiadvacátého vám prodají vánoční stromek na plantáži ve Šlovicích a ještě vám půjčí pilu a můžete si ho sami uříznout. A to se také často stává. Většinou sem zamíří rodiče s dětmi a ty si stromek alespoň zčásti uříznou.

„Pokaždé se ptáme, jestli si lidé chtějí stromek uříznout sami. Dokonce sem pravidelně jezdí jeden pán s dětmi a kamerou a natáčí si, jak řežou stromek. Stráví tu půl dne. Jen to divoké prase nám tu chybí," popisovala s úsměvem majitelka plantáže Jana Fojtíková.

Stromky zamluvené od léta

Pro stromek si do Šlovic přichází stále více lidí, protože si to mezi sebou řeknou. Objevují se tu i ti, kteří nemají stromek zamluvený. Ten se tam totiž dá zamluvit třeba v létě, při výletě. Stromek dostane ceduli se jménem a počká si do Vánoc.

Lidé si vybírají borovice, smrky pichlavé i jedle. Někdo chce strom hodně vysoký, někdo ale i jen do jednoho metru. Třiapůl metrovou jedli darovali Fojtíkovi letos do Valea jako sponzorský dar. Stromek pravidelně darují také do Základní i mateřské školky ve Slabcích i do družiny, zkrátka většinou tam, kde má rodina nebo známí děti.

Pro stromek si do Šlovic můžete přijet ještě třiadvacátého, ale pokud by někdo přijel o Štědrý den, Fojtíkovi ho nevyženou a stromek mu prodají. „Taky se nám stalo, že jsme tu stromek hledali potmě s čelovkou," dodala Fojtíková.

Čtěte také: Na Vánoce jsou stále nejoblíbenější jedličky