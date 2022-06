Je to sice problém dneška, ale kořeny má v minulosti. Mnohdy i před více než dvěma desetiletími. Tehdy se zvláště v blízkém okolí Prahy začala rozjíždět masivní výstavba, aniž se pamatovalo na současné vytváření potřebného zázemí. U škol a školek to teď pálí obzvlášť. Důsledky přicházely pozvolna – a ne ve všech oblastech v blízkosti hlavního města či v dalších lákavých středočeských lokalitách stejným tempem. Během posledních dvou desetiletí nicméně v prstenci kolem Prahy přibylo zhruba čtvrt milionu obyvatel.

Místa nejsou doma ani u sousedů

Nedostatek míst ve školách přerostl ve vážný problém, který města, obce i kraj intenzivně řeší zhruba v posledních dvanácti letech. Jak velká je to starost, potvrdil Deníku starosta Zlonína na Praze-východ František Polák (PRO Zlonín) – obce, která je podle výsledků sčítání lidu nejmladší v kraji (s věkovým průměrem pouhých 30,3 roku). V minulosti se hodně stavělo – a přišla spousta mladých rodin. Rodin s dětmi nebo potomky plánujících: z 1202 obyvatel obce je hned 346 ve věku pod patnáct let.

Nápor na školku i školu to přináší takový, že Polák považuje za největší úspěch svého týmu ve vedení obce prosazení změny územního plánu, který původně umožňoval další výstavbu domků. To už neplatí. Dětí je ale i tak v obci spousta – a jejich umístění znamená problém navzdory nedávné přístavbě. Tedy hledat pomoc u sousedů? Také problém! Podobná, byť ne tak palčivá, je v okolí situace všude; i proto se obce spojily do svazku plánujícího vybudovat hned dvě nové společné školy. Zlonínští by rádi stavěli rovněž sami, a tak představitelé obce spoléhali, že by na jaře stát mohl vypsat nové dotace. To se nestalo.

Tradiční dotační zdroje vyschly

Volání po dotační podpoře zaznívá plošně. Při setkání na krajském úřadu to starostky a starostové řekli prakticky jednohlasně: stát musí ve svém rozpočtu vyčlenit peníze na zajištění vzniku nových žákovských míst, musí vypsat dotační tituly a musí obcím a městům poskytnout záruky dlouhodobé podpory (včetně garance spoluúčasti na výdajích), které umožní pustit se do přípravy nákladných projektů. Musí. Pokud se tohle všechno nestane, byla by to katastrofa: přijde kolaps, který nemá řešení.

Zástupci obcí o tom nejen hovořili. Je to i psáno černé na bílém. Zástupci více než 90 samospráv podepsali výzvu vládě, v níž kabinet žádají, aby přišel s kroky, která podpoří zvyšování kapacity základních škol. „Upozorňujeme na kritickou situaci při plnění zákonné povinnosti obcí ve Středočeském kraji při zajišťování podmínek plnění povinné školní docházky,“ zdůrazňuje mimo jiné společné prohlášení. Připomíná takzvanou zápisovou turistiku i to, že v některých školách se o místa losovalo. Už to přitom nejsou jen problémy obcí v blízkém sousedství Prahy: projevují se i v oblastech, které jsou od metropole vzdálenější. Výzva obsahuje i upozornění, že z vlastních peněz obce situace řešit nedokážou – a nefungují ani tradiční postupy: „V minulosti využívaly dotační tituly ministerstva financí, případně ministerstva školství, kterým v tuto chvíli finanční prostředky pro uvedený účel chybí.“