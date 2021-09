I při tomto způsobu hlasování budou zachovány všechny procedury známé z volebních místností – včetně ověřování totožnosti občana a jeho oprávněnosti hlasovat. Jedna přibude navíc: prověření, zda jde skutečně o člověka, kterému byla nařízena izolace nebo karanténa, a to v souvislosti s onemocněním covid-19.

Platí přitom, že takový člověk nemůže přijít na venkovní volební místo pěšky. Že bude sedět v autě, je podmínkou – nemusí to však být na místě řidiče. Z auta také po celou dobu pobytu na místě nevystoupí: s pověřeným členem volební komise bude v kontaktu přes okénko.

Středa nicméně nenabízí jeden volební den „navíc“, kterému by mohli dát přednost lidé mající na počátek víkendu jiné plány. Tato možnost se týká skutečně jen těch, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa v souvislosti s onemocněním covid-19.

Pro voliče, jimž koronavirová pravidla nedovolí vydat se do příslušné okrskové volební místnosti, je důležité, že stejně jako by šli k volbám „normálně“, nemají možnost vybrat si, kam zamíří, ani v případě tohoto zvláštního způsobu hlasování. Volit mohou zajet pouze tam, kam patří: v příslušném okrese podle místa trvalého bydliště.

Ve středních Čechách bude těchto takzvaných drive-in hlasovacích míst fungovat 12: jedno pro každý okres. Krajský úřad oznámil, že v provozu budou ve středu před řádným termínem voleb, a to po dobu devíti hodin: mezi osmou a sedmnáctou.

Sněmovní volby se sice budou konat v pátek 8. a v sobotu 9. října - někteří lidé však budou volit už ve středu šestého. Byť to ještě třeba netuší. Přičemž k urně nepřijdou, ale přijedou. Kraj opět chystá drive-in hlasovací místa pro lidi nakažené koronavirem, kteří mohou přijet volit autem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.