Setkání, jaké nedávno zažili v Hořovicích, nyní čeká Dobříš. Právě to je místo, kam se společně se svým týmem vypraví hejtmanka Petra Pecková (STAN) v úterý 26. října. Chystá se navštívit i další místa a hovořit s lidmi o tom, co řeší a jak by jim mohl pomoci kraj.

Návštěva hejtmanky Petry Peckové v hořovické SOŠ a OU | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Nyní už se podle jejích slov situace vyvinula tak, že takové výjezdy umožňuje. „Když jsme před rokem nastupovali do funkcí, řešil se hlavně covid – a podobné návštěvy vůbec nepřicházely v úvahu. Proto jsem ráda, že teď s nimi konečně začínáme,“ konstatovala hejtmanka. Zavítat chce postupně do všech 26 středočeských měst, která jsou centry pro užší oblast svého okolí a fungují jako takzvané obce s rozšířenou působností. Právě výběr těchto cílů dává největší logiku. „Jsou to místa, kam jsou lidé zvyklí jezdit, řeší tam své úřední záležitosti – a jde o kompaktní území, kde jsou podobné problémy.