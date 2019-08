Ve srovnání se zkušenostmi z uplynulých sezon výrazně překvapují přehradní nádrže; Slapy i Orlík. Tak hodnotí Luboš Mandík z příbramského pracoviště středočeské hygienické stanice dosavadní výsledky sledování kvality vody na přírodních koupalištích a v koupacích oblastech po celých středních Čechách.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Převážně přetrvává výborný stav hodnocený na pětibodové škále nejpříznivějším stupněm 1 – a ve středních Čechách to překvapivě platí i pro přehradní nádrže (byť v jihočeské části Orlíku už byl kvůli výskytu sinic vyhlášen i zákaz koupání, což představuje stupeň 5). Že Slapy i Orlík ve středočeské části stále nabízejí pro koupání tu nejvyšší kvalitu, potvrzují Mandíkova slova: „Na všech 10 sledovaných koupacích profilech je od začátku sezony až do současné doby stabilně hodnocení na stupni 1.“ Bývalo přitom zvykem, že se voda postupně zhoršovala, zvláště na Orlíku, a ve druhé části sezony již nebylo výjimkou ani hodnocení stupněm 4, při němž již voda není vhodná ke koupání. To nyní neplatí. „V letošním roce jsou obsahy jak sinic, tak chlorofylu na minimálních hodnotách – a průhlednost vody dosahuje stále až ke třem metrům,“ zmínil Mandík, že parametry vody zůstávají výborné jak na pohled, tak podle výsledků laboratorních zkoumání. Přepokládá, že vzhledem k ochlazení to na rekreanty nejvytíženějších lokalitách v kraji vydrží stejné až do konce hlavní sezony.