Střední Čechy – Rozdělení mandátů je v pořádku, avšak je na místě prověřit, zda jsou k nim ve všech případech přiřazena správná jména. Takové je zadání pro Nejvyšší správní soud ČR, který se po víkendu pustí do přepočítávání preferenčních hlasů pro kandidáty ODS v 915 středočeských okrscích. Tedy ve zhruba polovině kraje!

Kdo za středočeské občanské demokraty má jít v pondělí 20. listopadu na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny v novém složení, ještě nemusí být jisté. Dosud zveřejněné výsledky hlasování přisuzují poslanecký mandát první čtveřici uvedené na kandidátce: ekonomu a pedagogovi Janu Skopečkovi (37) z Hořovic, předsedkyni Spolku pro obnovu venkova Veronice Vrecionové (52) z Přezletic, ekonomovi z Kladna Vojtěchu Munzarovi (40) a poslanci Petru Bendlovi (51), jehož bydliště je v Bratronicích na Kladensku. Preferenční hlasy jen poněkud pomíchaly pořadím: Skopeček – Bendl – Vrecionová – Munzar.

Je to ale správně? Vyskytly se otazníky kolem jména starosty Líbeznice a místopředsedy strany Martina Kupky (41). Ten mezi 34 kandidáty figuroval na 31. příčce – a díky tomu, že ho voliči kroužkovali (získal 4168 preferenčních hlasů), se v konečných výsledcích posunul na 27. pozici.

Ještě před volbami, což byla doba před zemětřesením ve středočeské koalici, kdy zastával post náměstka hejtmanky a krajského radního pro oblast zdravotnictví, Deníku řekl, že jeho ambicí není vyšvihnout se díky preferenčním hlasům na volitelné místo a získat poslanecký post. Svou přítomností na kandidátce – a to záměrně takto nízko – chtěl jen podpořit kolegy.

Dnes se varianta, že by mu odevzdané preferenční hlasy mohly otevřít cestu do sněmovny, nicméně jeví otevřená. Objevily se totiž otazníky: neměl správně skončit podstatně výš? Mohlo se totiž stát, že mu okrskové volební komise část preferenčních hlasů při sčítání upřely. Minimálně půl tuctu určitě. Ukazuje to podnět muže z Prahy, který díky voličskému průkaz hlasoval ve středních Čechách a Kupku zakroužkoval. Následně zjistil, že jeho preferenční hlas není započten. Nejvyšší správní soud pak získal poznatky i od dalších voličů, kteří si na totéž stěžují v nejméně pěti jiných okrscích. A prověřování jim dalo za pravdu.

Jako vysvětlení se nabízí nepozornost při sčítání. Podobně jako u naprosté většiny dalších kandidátek se ani na kandidátní listině číslo 1 ve středních Čechách nevešla všechna jména na první stranu. Na líci byla vytištěna jen první třicítka. Od 31. pozice (patřící právě Kupkovi) dál bylo pokračování kandidátky zveřejněno na druhé straně hlasovacího lístku. A existuje možnost, že otočit lístek při sčítání preferenčních hlasů mohli někteří členové okrskových volebních komisí kontrolu kandidátky opomenout. Kroužky z rubu pak započteny nebyly. Na základě statistických dat proto soud vybral k překontrolování okrsky, kde by podobný problém bylo možno předpokládat. Bez pár desítek tisícovku. Je jich tolik, že nové počty by rozdělení mandátů v řadách středočeské ODS mohly ovlivnit.

O tom, jaké výsledky jsou pro střední Čechy skutečně správné, se rozhodne v Brně. Nejvyšší správní soud sídlí právě tam. A spouští přezkoumávání volebních výsledků – kdy se do sčítání pustí přímo zaměstnanci soudu – v historicky největším rozsahu. Výsledky zveřejní za týden: v neděli 19. listopadu.