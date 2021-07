A aplikovaných dávek bude nadále přibývat, jestliže ve všech 22 očkovacích místech a centrech, kde se s vakcinací začalo ve velkém, nadále pokračuje v činnosti. Dosavadní plány vedení kraje počítají s utlumováním jejich působení nejspíš ke konci srpna.

Milionový přelom přišel podle Frintové shodou okolností právě v den, kdy hejtmanka Petra Pecková (STAN) a krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) pokračovali v putování po očkovacích centrech, aby jejich týmům vyslovili poděkování za jejich práci. Konkrétně se vydali do Nymburka, Městce Králové a Říčan. „Vznikly týmy, na které je spolehnutí; lidé jsou spokojení, všechno běží na naprosto profesionální úrovni,“ chválí Pecková průběh očkování v kraji.

Dodávky vakcín jsou sice ve srovnání se stavem před několika týdny nižší, čekací doby se však podle Pavlíkových slov nijak zásadně neprodloužily. „Je to i díky tomu, že jsme si pro jistotu vytvořili mírnou rezervu,“ vysvětlil radní. Potvrzuje, že v průběhu srpna se dá očekávat postupné omezení provozu očkovacích míst. „Stále směřujeme k cíli, který jsme avizovali – od září vrátit prostory původním účelům, aby se do nich mohla vrátit kultura či sport, pokud to bude možné. A stále platí, že v našich zdravotnických zařízeních chceme zachovat ambulance, kde se bude i nadále očkovat,“ vysvětlil Pavlík, že dříve představené plány se nemění.

Celkově bylo ke středečnímu ránu evidováno 1 192 272 dávek aplikovaných Středočechům. Řada obyvatel kraje se nechala očkovat v Praze. Takzvaně dokončené očkování (což ve většině případů znamená aplikaci druhé dávky) má nyní zhruba čtyři sta tisíc Středočechů.