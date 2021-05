Na některá místa dopravních nehod by záchranné složky mohly jezdit prakticky po paměti. Nehody, včetně vážných, se tam opakují až děsivým tempem. Údaje České asociace pojišťoven pro D10 nedaleko exitu 44 Mladá Boleslav připomínají necelou stovku bouraček za dva roky. Na D8 poblíž exitu 1 Zdiby přes sto. A na D1 u Jažlovic dokonce více než dvojnásobek: 221.

Pomohly by i úpravy v okolí

Na pohled se nezdá, že by tato místa vyhlížela záludně. Svou daň si ale vybírají rychlost, nepozornost a nesprávný způsob jízdy. Je tedy řešením více policejních kontrol a více pokut? Správce dálnic to vidí jinak: tam, kde to je možné, by mohly pomoci stavební úpravy. Ne však jen přímo v místech, kde se bourá: také v jejich okolí.

Deníku to řekl Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnici a dálnic ČR (ŘSD). „Zásadní problém není v současné kapacitě dálnic, ale v navýšení počtu obyvatel regionu, což nezvládají silnice v jejich okolí,“ vysvětlil. Problémy v podobě „špuntu“ tak vznikají jak na výjezdech z dálnic, tak v připojovacích pruzích. A nezřídka se stane, že když se řidiči znervóznělí ze zdržení dostanou na dálnici, snaží se dohánět ztracený čas – a přijde rána.

Termíny se počítají na roky

Na D8 v blízkosti Prahy připravuje ŘSD projekt zkapacitnění po exit Zdiby: rozšíření na 3+3 jízdní pruhy. Do budoucna má k řešení rizikových dopravních situací přispět také rozšíření silnice I/9 v líbeznickém úseku: asi na dvou kilometrech od zdibské křižovatky by ve směru na Neratovice měly vzniknout dva pruhy. Začít pracovat by se zde na silnici I/9 mohlo v roce 2024. ŘSD chce dále jednat se Středočeským krajem o úpravách dalších komunikací, které jsou v jeho správě.

Také na D10 na Mladoboleslavsku, kde se rovněž počítá se zkapacitněním v režimu 3+3, je prý problémem křižovatka, jež nebyla projektována na nynější stupeň dopravy. Zde je v plánu obchvat i se změnou trasy silnice I/16 od osady Martinovice k dálnici, jež by se napojovala na mimoúrovňovém křížení na exitu 46 Kosmonosy (který má být rovněž upraven). Tato přeložka silnice by měla odlehčit nyní přetěžovanému exitu 44. Zahájení prací na obchvatu již má předpokládaný termín: rok 2025.

A zmiňovaný úsek D1? Zde se prý mnoho dělat nedá. „Tam už máme finální stav,“ konstatoval Buček. Méně příznivou zprávu má také o termínu zahájení prací na zkapacitňování dálnic jejich rozšířením o další jízdní pruhy. Lze počítat s nejméně pěti roky – spíš ale až s deseti. Připravit toho ještě bude třeba spoustu; mimo jiné udělat místo posunutím nadjezdů.

Zkapacitňování se chystá i na dalších místech – nicméně veškeré přípravy jsou zatím na začátku: ve fázi ekonomicko-technické studie. Asi nejdál pokročily v úseku dálnice D10 u Prahy, kde se nyní chystají podklady pro proces EIA (posouzení vlivu na životní prostředí). Zde se však také bude muset vyřešit majetkoprávní vztah: dálnice je tu majetkem hlavního města (a ŘSD počítá s převedením do svého vlastnictví).

Nejnebezpečnější místa na silnicích v kraji

* D1 u Jažlovic:

- 221 nehod na úseku za poslední dva roky

- 45 zraněných

- Celková hmotná škoda při nehodách: 23 770 000 Kč

- Celková škoda pro společnost: 124 956 300 Kč

- Nejčastější příčina nehod: rychlost, řidič se plně nevěnoval řízení vozidla



* D8 nedaleko exitu 1 na Zdiby:

- 101 nehoda na úseku za poslední dva roky

- 12 zraněných

- Celková hmotná škoda při nehodách: 7 938 000 Kč

- Celková škoda pro společnost: 50 456 900 Kč

- Nejčastější příčina nehod: způsob jízdy, řidič se plně nevěnoval řízení vozidla



* D10 nedaleko exitu 44 na Mladou Boleslav:

- 91 nehod na úseku za poslední dva roky

- 31 zraněných

- Celková hmotná škoda při nehodách: 7 836 000 Kč

- Celková škoda pro společnost: 82 586 700 Kč

- Nejčastější příčina nehod: rychlost, nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky



Zdroj: Česká asociace pojišťoven