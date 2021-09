Co porota hodnotí především - Velká pozornost bude tradičně věnována kromě celkového konceptu a architektonického řešení i dalším důležitým kritériím: použitým technologiím, technickému a materiálovému řešení, nejrůznějším specifickým parametrům i vlastní realizaci stavby včetně provedení detailů. - Významným kritériem bude tradičně rovněž kvalita investičního záměru a přínos stavby pro svoji lokalitu – a rovněž ve vztahu ke Středočeskému kraji. Zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Filmaři si stali i průvodci osmičlenné poroty, která objíždí tři desítky lokalit s přihláškami do Stavby roku Středočeského kraje 2021. V tomto případě budou výsledky známy na sklonku toho měsíce: termínem slavnostního udělování titulů a předávání dalších cen v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře bude 30. září. Vítězná realizace postoupí přímo do celostátní soutěže Stavba roku 2022.

Kolín dále boduje revitalizací areálu kostela sv. Bartoloměje, o kus dál budí sympatie hlasujících doslovné vzkříšení torza stodoly v obci Třebešice na Kutnohorsku, jež nově slouží obci jako technické zázemí, ale i nově vzniklý uzavřený areál nové mateřské školy v obci Luštěnice na Mladoboleslavsku. Nebo dostavba Základní školy v Rudné na Praze-západ. A do třetice je tu i Benešov, který v rámci soutěže má dokonce pět želízek v ohni: obdiv vyjádřený hlasováním budí také tamější terminál se 17 autobusovými stáními.

Do 29. září se na webu stavbaroku.cz mohou i laici zapojit do hlasování o cenu veřejnosti.

