Došlo však třeba i na místní stavby; včetně konkrétních aktivit kraje v regionech. Nebo na promluvy o tom, proč obce neřeší těžkosti se zásobováním obyvatel pitnou vodou za pomoci nabízených krajských dotací, připomněl náměstek hejtmanky Jiří Snížek (Piráti), který má na starosti oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Právě téma příspěvků na zajištění vody otevřel během své cesty do jižní části příbramského okresu; při hranici s Píseckem v Jihočeském kraji. Tam se vypravil na návštěvu oblasti Klučenicko-Petrovicko, patřící mezi osm regionů v kraji, jež se označují jako sociálně a hospodářsky ohrožené. Množství vody, kterou lze získat studen a vrtů, zde omezuje novou výstavbu, a tak si místní – a nejen starostové – hodně slibují od možného vybudování vodovodu, který by do obcí přivedl vodu z jižních Čech. „Zjišťujeme, proč některé obce ve specifických oblastech nevyužívají peníze z fondu obnovy venkova,“ poznamenal k tomu Snížek. S dodatkem, že k dispozici je více než půl miliardy korun.

Sociální služby i kultura

Na twitteru se Snížek také pochlubil setkáním se zástupci místních akčních skupin, s nimiž zavítal do zařízení sociálních služeb v různých místech kraje. Vedle mladoboleslavského domova seniorů navštívil také poskytovatele sociálních služeb Zvoneček Bylany a Domov Hačka v Olešce. A zvláště ve Zvonečku vyslechl informace, jen to zvonilo. Alespoň je náměstek hejtmanky oceňuje na sociální síti. „Polovinu potravin, které naše příspěvková organizace konzumuje, vyrábějí místní zemědělci. V Českém Brodě (Zvoneček) mají vždy vlastní slepice,“ ocenil. S poznámkou, že kratší dodavatelský řetězec si lze těžko představit.

Radní Středočeského kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování @snizekjiri se sešel se zástupci středočeských Místních akčních skupin, se kterými navštívil Domov seniorů v Mladé Boleslavi, poskytovatele sociálních služeb Zvoneček v Bylanech a Domov Hačka v Olešce. pic.twitter.com/UT1fH6ROuP — Středočeský kraj (@StredoceskyK) May 14, 2021

Také statutární náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS), který má na starost oblast silniční dopravy, se na sociální síti netajil spokojeností. Prostřednictvím facebooku pochválil vývoj v Kralupech nad Vltavou, kde společně se stranickým kolegou Liborem Lesákem (ODS), jenž je v Kralupech místostarostou, loni kritizovali havarijní stav mostu v Pražské ulici. „Dnes už tu nestojí. A nejpozději na konci srpna tu bude stát nový most za téměř 21 milionů korun,“ zdůraznil. Přičemž připojil i další důvody k radosti: „Zdejší zhotovitel betonové stavby umí; navíc slibuje, že zkusí termín dokončení ještě o pár dnů zkrátit.“

Kupka však zajel také na Příbramsko, do brdské oblasti, kde společně se zástupci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje kontroloval rekonstrukci silnice II. třídy u Rožmitálu pod Třemšínem. Nechyběly však ani schůzka s tamějším novým starostou Pavlem Bártlem (ČSSD), jenž vystřídal na sklonku roku zesnulého Josefa Vondráška (za KSČM), a na místním hřbitově položil květinu na hrob Jakuba Jana Ryby; autora dodnes populární České mše vánoční. Což zrovna v případě Kupky nelze vnímat jen jako splnění „povinnosti“ politika. K jeho zálibám patří vážná hudba – jíž se také v minulosti věnoval jako moderátor a redaktor Českého rozhlasu i organizátor festivalů.

Radní pro oblast silniční dopravy Martin Kupka @makupka navštívil Brdskou oblast, kde s kolegy z KSÚS zkontroloval rekonstrukci silnice 2. třídy u Rožmitálu p. Třemšínem. Sešel se také s jeho starostou Pavlem Bártlem a na místním hřbitově položil květinu na hrob Jakuba Jana Ryby. pic.twitter.com/XExDW7hTSI — Středočeský kraj (@StredoceskyK) May 14, 2021

Také již jmenovaný Lesák, jenž zastává i post krajského radního pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek, může nabídnout čerstvé dojmy z cest po kraji – a rovněž pozitivní. Zastavil se v Nymburce, kde si v rámci kontrolního dne prohlédl průběh rekonstrukce tří krajských budov. Jde o nyní uzavřené vlastivědné muzeum, které je jednou z pěti poboček Polabského muzea Poděbrady, střední zdravotnickou školu a základní uměleckou školu. „Vše běží podle plánu, žádné zdržení nehrozí,“ shrnul poznatky získané na místě. „To je přesně to, co rád slyším,“ komentoval postup prací.

Průběh rekonstrukcí tří krajských budov v Nymburce si dnes v rámci kontrolního dne prohlédl radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák. S postupem prací byl ve všech případech spokojen: "Vše běží podle plánu, žádné zdržení nehrozí."https://t.co/cVjtYGvWDW pic.twitter.com/PB0MT4BEpk — Středočeský kraj (@StredoceskyK) May 13, 2021

Pomoc od kraje? Peníze!

Že se vydal „mezi lidi zjišťovat, co se děje mimo jeho kancelář“, jak sám uvedl, ohlásil i náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN), jehož odpovědností jsou oblasti financí, dotací a inovací. Vypravil se do Poberouní, aby probral, s čím může kraj pomoci, se starosty Karlštejna, Řevnic a Tetína. „Řešili jsme hlavně opravu krajských silnic, stavbu chybějících úseků cyklostezky podél Berounky a přípravu oslav 1100 výročí úmrtí svaté Ludmily,“ shrnul Michalik hlavní témata.