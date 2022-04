Mimo jiné je zřejmé, že okresy Praha-východ a Praha-západ jsou nejmladšími okresy v rámci republiky. Zdůraznil to předseda ČSÚ Marek Rojíček: „Pouze zde průměrný věk nepřesáhl 40 let.“ Celokrajsky průměrný věk dosáhl 41,6 roku, v Praze to bylo 41,4. V rámci republiky pak jde o 42,7 roku, přičemž o něco starší byly ženy (44,1) než muži (41,2).

Děti do 14 let mají ve středních Čechách podíl 17,9 procenta; v Praze 15,3 procenta. Z hlediska podílu obyvatel ve věkovém intervalu 15–64 let zase celorepublikově vede hlavní město s podílem 66,3 procenta; střední Čechy mají 63,3 procenta. Od 65 let výš má metropolitní oblast nejnižší podíly z celé republiky: Praha 18,4 procenta a Středočeský kraj 18,8 procenta.

Pokud jde o počet mužů na sto žen (což není nic nekorektního nebo snad pokus o hloupé žertování, ale statistická veličina označovaná jako index maskulinity), ve středních Čechách jich bylo sečteno sečteno a propočteno 98,5; v Praze pak nejméně z celé republiky, a to 94,8. Z pohledu rodinného stavu obyvatelé Prahy celorepublikově vedou nejvyšším podílem svobodných (38,7 procenta) a mají nejnižší podíl lidí žijících v manželství (40,8 procenta). Středočeši se sňatkům brání méně: v úředně potvrzeném svazku jich žije 47,7 procenta.

Hlavní město působí jako jednoznačný magnet pro cizince. Ti mezi sečtenými skutečnými obyvateli Prahy měli podíl 13,6 procenta. Ostatní regiony následují až s velkým odstupem. Mladoboleslavsko na třetím místě má zastoupení cizinců vyjádřené hodnotou 8,4 procenta (a před ně se dostal ještě okres Plzeň-sever s podílem o dvě desetiny procentního bodu vyšším).

„V Mladé Boleslavi byl navíc ze všech okresů největší podíl cizinců ze zemí Evropské unie: 4,3 procenta,“ připomněl Cieslar. Z nich převažovali občané Slovenska (s podílem 2,8 procenta) a Polska (0,8 procenta). Praha už loni, rok před nynějším přílivem válečných uprchlíků, měla vysoký podíl Ukrajinců: 4,2 procenta (což v době sčítání představovalo 54 233 osob); Slováci měli zastoupení 1,9 procenta a Rusů bylo 1,8 procenta.

Obyvatelé metropole jsou vzdělaní

Vysokoškoláků žije jednoznačně nejvíc v Praze: jde o více než třetinu obyvatel metropole (35,9 procenta), s čímž se v rámci republiky může poměřovat pouze okres Brno-město (33,6 procenta). Celostátní průměr přitom nedosahoval ani pětiny. Naopak nejnižší má Praha podíl obyvatel bez maturity: 18,1 procenta. Okres Praha-východ má v republice podíl obyvatel se středním vzděláním zakončeným maturitou třetí nejvyšší, 35,4 procenta, když s rozdíly v desetinách procentního bodu získaly drobný náskok okresy Plzeň-město a Hradec Králové.