Statistici vypočítali průměrnou mzdu ve středních Čechách: 32 464 Kč

Nymbursko – Pokud se někomu během posledního roku nezvýšil plat, může to vnímat všelijak. Třeba i jako výraz malé spokojenosti zaměstnavatele se svou vlastní prací. Výplaty se totiž zvyšují – a to vcelku raketovým tempem. Zdají se to alespoň naznačovat nejnovější údaje o výši průměrné mzdy, jež v úterý zveřejnil Český statistický úřad.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Číslo je to veřejností sledované s velkou pozorností. Byť se často zdůrazňuje, že neodráží skutečnou výši výplat konkrétních lidí, ale jde o statistickou veličinu získanou výpočtem (jako podíl celkové výše mzdových prostředků a počtu pracovníků po přepočtu na plný úvazek) – přičemž dvě třetiny pracujících na takto vypočtený „průměr" nedosáhnou. Nicméně si leckdo asi řekne: budiž; ale navýšení průměru hovoří jasnou řečí. A jestliže se ve středních Čechách průměrná mzda zvedla během posledního roku bezmála o osm procent, snadno člověk dospěje k úvahám podobného typu: to asi musel dostat přidáno kdekdo. Tak proč ne já? Samotné údaje statistiků o průměrné mzdě nejspíš leckoho překvapí – zvláště lidi, jimž podle zkušeností s obsahem vlastní peněženky budou tato čísla připadat jako z říše snů: průměrná hrubá měsíční nominální mzda se v prvním čtvrtletí letošního roku vyšplhala v kraji na 32 464 Kč. Vůči stejnému období loňského roku se zvedla o 2364 Kč – což představuje navýšení o 7,9 procenta. „Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hlavní město Prahu," připomněla v úterý Iva Šnejdová z oddělení informačních služeb Krajské správy Českého statistického úřadu pro Středočeský kraj republikové srovnání. Nad „pražským průměrem" se hlava zatočí ještě víc: 41 450 Kč s meziročním navýšením o 2700 Kč (7,0 procenta). Právě započtením hlavního města Středočechy nepatrně – byť o pouhé dvě koruny – předhání i hodnota vyčíslená pro celou republiku: 32 466 Kč; s meziročním přírůstkem 2236 Kč (7,4 procenta). „Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl vyšší oproti republikovému průměru o 128 Kč a o 0,5 procentního bodu," připomněla statistička Šnejdová. S upozorněním, že k růstu došlo ve všech regionech republiky – přičemž Středočeský kraj zaznamenal společně s krajem Olomouckým nejvyšší relativní přírůstek (v obou případech o 7,9 procenta). Na Olomoucku však toto navýšení představuje celkový výsledek jen 28 989 Kč. Na úplném chvostu v rámci republikového žebříčku se pak nachází kraj Karlovarský – výpočet průměrné hrubé mzdy tam dosahuje 28 385 Kč. Takzvaný medián, což je veličina vypočtená z matematického modelu distribuce výdělků, jež mnohem více vypovídá o skutečné výši příjmů reálných lidí, dosahuje aktuálně 27 582 Kč. Proti stejnému období loňského roku je vyšší o 1 892 Kč (tedy o 7,4 procenta). Dalibor Holý z odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí Českého statistického úřadu nicméně upozornil na rozdíly ve mzdové úrovni žen a mužů: „V 1. čtvrtletí byla mediánová mzda žen 24 982 Kč, zatímco u mužů byla 29 936 Kč – tedy vyšší takřka o pět tisíc korun." Připomněl také, že muži vedou zvláště v kategorii velmi vysokých výdělků.

Autor: Milan Holakovský