Střední Čechy – Stovek jejich počet zatím nedosáhl, ale zase jich není málo: desítky starostů ze středních Čech se zajímají o to, jak by mohla jejich práci usnadnit nová nabídka kraje: zprovoznění sítě pro bezdrátový přenos dat systému LoRa, mající sloužit takzvanému internetu věcí (pro což se často užívá zkrácená označení IoT).

Ilustrační foto | Foto: Deník / Martinková Jana

K této síti se mohou připojovat senzory, jež, zjednodušeně řečeno, dokážou ohlídat ledacos. A systém umí vyslat varování, pokud zaznamená nestandardní situaci. Zástupci radnic si chtějí ujasnit: k čemu by se novinka dala využít – a kolik by to stálo?