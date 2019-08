Jen těžko byste ale čekali v glamping kempu tradiční áčkové stany. Mezi nejnovější přírůstky do tohoto odvětví patří Camp Malešov na Kutnohorsku. Tam Ondřej Slačálek vytvořit unikátní kemp: každý příbytek je replikou středověkého vojenského stanu, který má dřevěnou podlahu, nábytek, ale třeba také truhlu na osobní věci a hlavně koupelnu a toaletu.

Vše má tedy základy v historii; pokud si tedy odmyslíte moderní koupelnu. „Dříve takto cestovali bohatší šlechtici, kteří v době středověku vybavovali stany nábytkem, koberci, vezli s sebou veškerý mobiliář. Není to tak, že bychom si to úplně vymysleli,“ vysvětluje inspiraci Ondřej Slačálek. Součástí je i postel s textiliemi, které odpovídají době středověku. A koupelna. „Ta se středověkem už nemá nic společného, ale je to propojení s komfortem moderního člověka,“ řekl Ondřej Slačálek.

Že jde o takzvaný glamping zjistil podle svých slov až poté, co celý koncept vymyslel. Základní úvahou bylo to, že často slýchal stížnosti, že v Kutné Hoře turisté nejsou přes noc; přijedou do Prahy, odtamtud do Kutné Hory a na noc se vrací opět do hotelu. „Když se mě někdo ptal, kde se může na Kutnohorsku nějak zajímavě ubytovat, tak jsem vlastně nevěděl. Tak mě napadlo, že by bylo dobré, kdyby to bylo v duchu středověké tvrze, které je na skále nad tím,“ vysvětlil. A tak vznikla myšlenka historických stanů s moderním komfortem.

V historii takové typy ubytování již existovaly. Byly to například luxusní kempy na safari v Africe, kam jezdili turisté i během koloniální doby. Podobně to funguje i v Americe v horách, kde mají hosté k dispozici moderní výdobytky. „Jezdí k nám lidé, kteří chtějí vyzkoušet něco nového, ale jsou zvyklí na určité služby, ale třeba i firmy, případně lidé, kteří chtějí zažít něco romantického. Ale i rodiny s dětmi, které chtějí zážitek,“ dodává Ondřej Slačálek.

Kempování tak nemusí znamenat pouze stany, ohýnek a kytaru. Nabídka netradičních kempovacích míst je poměrně široká i ve středních Čechách. Může jít například o kemp Marina v Týnci nad Labem. Tam jsou plně zařízení mobilní domy, kde si mohou zájemci půjčit i motorové čluny. Spát můžete v kempu, nebo v tee pee vedle koňských ohrad v zooparku v Zelčíně na Mělnicku. Tam se můžete současně svézt i na koni. Pokud nechcete však spát ve stanu, můžete zvolit jiný druh ubytování: třeba mobilní domy mobilheimy. Jedno takové ubytování se jmenuje Dlouhá Míla a nachází se v Rožmitále pod Třemšínem.

Vybrané netradiční kempy ve Středočeském kraji



Camp Malešov – středověké stany s vlastní koupelnou a toaletou, vybavené podle středověkých vojenských stanů, ve kterých cestovala šlechta

Kemp Marina Týnec nad Labem – spát můžete v mobilních domech, k dispozici je i půjčovna motorových člunů

Zoopark Zelčín – ubytování ve stanech nebo tee pee u koňských ohrad, na koních se můžete také svézt

Mobilheimy Dlouhá Míle – nabízejí ubytování v mobilních domech, pokud nechcete spát ve klasickém stanu