Nová trať ze Smíchova do Berouna bude měřit 30,7 kilometrů a výrazně zkrátí doby jízdy. Vlak umožňující jízdu na 200 km/h zvládne jízdu ze Smíchova do Berouna za jedenáct minut, bude tedy rychlejší než metro ze Smíchova na Luka. Maximální rychlost v tunelu bude 200 kilometrů za hodinu.

Plán na boční tunely

Vzhledem ke směrovým poměrům na začátku úseku ze Smíchova a ke stoupání směrem na Beroun je nárůst maximální rychlosti pozvolný a takto je navržena i geometrická poloha koleje. Rychlost tedy postupně roste z hodnoty 100 km/h (výjezd z ŽST Praha Smíchov) přes 120 km/h (portály Hlubočepy), 180 km/h (výjezdový oblouk z Prahy k odbočce Slivenec) až na 200 km/h. V napojení tunelu na ŽST Beroun včetně celého průjezdu stanicí až po konec stavby je dosaženo rychlosti 140 km/h.

Portály nového tunelu nazvaného Tachlovický mají být v Hlubočepech a Berouně, součástí budou přístupové boční tunely Chuchle a Tachlovice. Bude 24,7 km dlouhý a až 150 metrů pod zemí. Vznikne nové přemostění údolí Berounky soustavou mostů. Nedávno modernizovaná stanice Beroun projde další přestavbou. Aby na nové trati z Prahy do Berouna mohla být provozována i nákladní doprava, je ve stavbě navržena odbočka Slivenec z tunelu směr Praha-Krč. Za Branickým mostem bude zřízena nová odbočka Chuchle, kde bude z nové tratě odbočovat stávající trať do Prahy-Radotína. Za odbočkou se trať vnoří do tunelu a v odbočce Slivenec se napojí na hlavní trať nového železničního spojení z Prahy Smíchova do Berouna.

Nová betonárka i nadzemní vedení

Dokumentace ukazuje i na řadu akcí, které budou souviset se stavbou. V Králově Dvoře vznikne například nová betonárka pro celou stavbu s kapacitou 328 tisíc tun betonu za rok. V Tachlovicích bude v předstihu zřízeno dočasné vykládací a nakládací místo pro odvoz rubaniny a zásobování stavby materiálem po železnici, podobné zařízení vznikne u Slivence. Kvůli stavbě dojde k vybudování nového nadzemního napájecího vedení 110 kV do Tachlovic, kde vznikne i nová transformovna. Dojde také k úpravám trati z Berouna do Rudné.

Podle materiálu počítá Správa železnic se zahájením stavby v roce 2028 a dokončením v roce 2037. Dosud Správa železnic mluvila o délce stavby sedm let, to uvádí stále i na svých stránkách. Zatím jediný údaj o ceně uvádí 50 miliard korun.

Aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí připravuje Sudop Praha. Na začátku letošního roku vypsala Správa železnic předběžné tržní konzultace, ve kterých chce získat informace pro optimální návrh a stavbu tunelu.