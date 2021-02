Větší komplikace shodně očekávají až s docházkou k aplikaci druhou dávkou. Její termín se určuje už při prvním očkování – avšak pro dobu, kdy přijde její čas, zatím neexistuje mechanismus, který druhé očkování připomněl. Pavlík i Polák ale věří, že by se to mohlo podařit brzy změnit.

Přišly i pouhé dvě pětiny pozvaných

Už zahájení očkování seniorů z věkové skupiny 80+ někde provázely masové absence. Zjištění Deníku ukázalo, že například v Nemocnici Hořovice, kde při spuštění očkování očekávali 72 seniorů, se z těchto zájemců objevila jen polovina. Druhá půlka lidí, majících termín rezervovaný prostřednictvím centrálního registračního systému, nepřišla. Pozvání tak dostali další zájemci. S ani ne polovinou z očekávaných příchozích se pak v prvním dni očkování setkali v Masarykově nemocnici v Rakovníku. Pozváno bylo 50 seniorů, dostavilo se 20. Nevyužitých 30 dávek pak zdravotníci uplatnili v místním domově seniorů.

O důvodech neúčasti lze jen spekulovat. Nakazili se snad senioři během čekání koronavirem – či je postihly jiná aktuální zdravotní komplikace? Zapomněli? Nebo selhala domluva o odvozu, který si zařídili ve svém okolí (zřejmě jen u menšiny lidí ve věku nad 80 let lze totiž očekávat, že budou do očkovacích míst cestovat autobusem, či dokonce sami řídit)? Případně snad couvli, když informace médií naznačily, že by zřejmě mohli dostat spíše vakcínu od společnosti Moderna a nikoli očkovací látku firem Pfizer/BioNTech, jež byla v uplynulých týdnech aplikována zdravotníkům? Těžko říci. Prostě nepřišli.

Vysvětlení Deníku nenabídli ani radní Pavlík s koordinátorem Polákem. Nemají informace, že by neúčast pozvaných představovala častější komplikace. „Obecně to problém není; budou to jen specifické případy,“ řekl Deníku Pavlík. Koordinátor očkování Polák míní, že se nestane, aby senior o zarezervovaném termínu očkování nevěděl. I pokud mu s obsluhou registračního systému někdo pomáhal a on sám nedokázal zcela postřehnout, co všechno se odehrálo při zadávání místa očkování a jeho termínu, dostal přece potvrzovací SMS zprávu nebo e-mail.

Ano, SMS nebo mail. Právě s tím může být problém, konstatovala náměstkyně ředitele rakovnické nemocnice pro ošetřovatelskou péči Markéta Palková. Ačkoli tato forma komunikace představuje pro spoustu lidí triviální samozřejmost, v případě starších seniorů, jejichž celoživotní zkušenost je odlišná, to může být jiné: nedokážou na ně reagovat. „Z toho důvodu se s pomocí města vytvořila jakási záložní varianta,“ uvedla Palková. Nemocnice si vytvořila „paralelní seznam“ starších občanů, jimž v případě neúčasti starších občanů bude možné zbylé dávky očkovací látky operativně nabídnout.

K uživatelům může být systém přívětivější

Že by se systém elektronických rezervací mohl vylepšit, koordinátor Polák potvrzuje. Středočeši chtějí jednat s týmem ministerstva zdravotnictví třeba o tom, zda lze doplnit zpětnou vazbu: u e-mailových sdělení třeba potvrzující kliknutí jako doklad, že adresát vzal zaslané sdělení na vědomí. „Budeme to řešit s řídicím týmem systému Reservatic zejména pro budoucnost – až se ve velkokapacitních centrech bude očkovat kolem 500 lidí denně,“ poznamenal radní Pavlík. S tím, že při takovém provozu už by rozsáhlejší neúčast pozvaných lidí „generovala problémy“.

Další podnět doplňuje vedoucí projektu středočeských očkovacích center Michal Bláha. Týká se termínu aplikace druhé dávky vakcíny, který se stanovuje už v souvislosti s prvním očkováním a každý si ho musí sám hlídat. To může být pro někoho náročné (i když zpravidla jde o stejné místo, den v týdnu i obdobný čas jako při první vakcinaci; jen o měsíc později). „Centrální registrační systém by mohl mít tu funkci, že by ještě posílal upozorňující zprávy,“ konstatoval Bláha. S tím, že chce probrat s partnery na centrální úrovni, zda by ministerstvo zdravotnictví mohlo vydat metodický pokyn, z něhož by plynulo, aby rezervační systém pomáhal hlídat lidem čas, kdy je aktuální jít na druhou dávku vakcíny.