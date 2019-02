Kutnohorsko - Města na Kutnohorsku se možná již brzy sdruží v jeden spolek. Ten by měl nést název „Destinace Kutná Hora a okolí". Jeho hlavním cílem by mělo být získání dotačních peněz, které bude rozdělovat ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím krajů v příštím roce za účelem zvýšení návštěvnosti jednotlivých regionů.

Chrám sv. Barbory, Kutná Hora | Foto: Deník/Irena Blahníková

Ke Kutné Hoře, Čáslavi, Zruči nad Sázavou a Uhlířským Janovicím se přidaly ještě Zbraslavice. „Počítali jsme, že se k nám ještě přidají další obce a subjekty, které mají na starosti například památky. Jednání probíhala od května," uvedl starosta Opatovic I a zároveň manažer Místní akční skupiny Lípa pro venkov Radek Tvrdík.

Dotační peníze mají být určeny zejména na přípravu marketingové strategie v souvislosti se zvýšením cestovního ruchu v jednotlivých městech a jejich okolí. V praxi by to znamenalo především zajišťování nejrůznějších propagačních materiálů o dané lokalitě tak, aby se o ní co nejvíce zvýšilo povědomí mezi cestovatelskou veřejností.

Vzájemná reklama

Myšlenka je taková, že by se města mohla „propagovat" mezi sebou navzájem. To znamená, že například turista, který přijede navštívit Kutnou Horu, by se zároveň dozvěděl o zajímavých místech a památkách ve Zruči nad Sázavou, o které do té doby nic nevěděl.

„Vstup do spolku je za účelem propagace zámku a dalších lokalit ve Zruči nad Sázavou směrem ke Kutné Hoře," zaznělo například na posledním zasedání zastupitelů ve Zruči nad Sázavou. Ti také následně vstup do spolku Destinace Kutná Hora schválili.

Zatím se ale konaly jen informativní schůzky jednotlivých členů budoucího spolku Destinace Kutná Hora, ustavující zasedání na ně teprve čeká. Počítá se i s tím, že by se spolek do budoucna rozšiřoval o další členy, zejména pak soukromé subjekty, které na Kutnohorsku fungují v oblasti cestovního ruchu, ať už jde o hoteliéry či správce památek.

