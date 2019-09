Krajská hygienická stanice, která výskyt této vysoce nakažlivé vzdušné nákazy pečlivě eviduje, zaznamenala poslední v polovině července. Tehdy onemocněl dospělý pacient na Kladensku.

Onemocnění spalničkami rozhodně není tak nevinné, jak se leckdy laici domnívají. Mohou je provázet velmi závažné komplikace (jež se někdy objeví dokonce i s odstupem), přičemž hrozí i doživotní postižení; ba dokonce úmrtí. Pacienti jsou většinou hospitalizováni na infekčních odděleních nemocnic; někdy však zůstanou izolováni doma. Kvůli přísným karanténním opatřením však každý odhalený případ také vážně zasáhne do života lidem v okolí.

Zdravotníci nebyli ušetřeni

Po řadě let, kdy byly spalničky u nás neznámé a často se označovaly za chorobu, již se pomocí očkování podařilo vymýtit, přišel loni šok. V rámci kraje se objevilo 32 případů: onemocnělo 18 mužů či chlapců a 14 žen nebo dívek. Spalničky u ženy ročníku narození 1984 z Prahy-východ navíc komplikoval zápal plic.

Výskyt onemocnění ale neznamenal úplné překvapení: v hlavním městě, s nímž jsou Středočeši v intenzivním kontaktu, spalničky nastoupily dřív – a udeřily ještě mnohem úporněji. Dokonce se loni jak v metropoli, tak ve středních Čechách nakazili i zdravotníci; v rámci kraje onemocněli jeden lékař a dvě zdravotní sestry. Další pak museli zůstat doma kvůli karanténě.

Podle výroční zprávy krajské hygienické stanice o epidemiologické situaci loňských 32 onemocnění zaznamenaných ve středních Čechách představovalo nemocnost 2,3 na sto tisíc obyvatel. O 9,5 procenta to převyšovalo nemocnost v celé republice, vycházející v přepočtu na 2,1. Nejvýraznější nemocnost byla hlášena z Prahy-západ (6,4 na sto tisíc obyvatel) a z Příbramska (6,1).

Onemocněli hlavně dospělí

Stejně jako letos, i loni bylo nejvíce pacientů mezi dospělými. Ve věkové skupině od jednoho do čtyř let onemocněly čtyři děti, mezi mládeží od 15 do 19 let hygienici zaznamenali dva případy. Po šesti jich pak bylo v intervalech mezi 20 a 24 roky i mezi 25 a 34. Shodně po sedmi pacientech pak spadalo do věkových skupin 35 – 44 let a 45 – 54.

Devatenáct osob onemocnělo navzdory předchozímu očkování, osm jich očkováno nebylo; u zbývajících pěti informace chybějí. Šíření onemocnění v rodině se loni týkalo sedmi pacientů, čtyři lidé se nakazili na pracovišti. Import onemocnění z ciziny, a to z Ukrajiny, zaznamenali středočeští hygienici pětkrát; tři cizinci, kteří onemocněli, také pocházejí z Ukrajiny.

Letos jsou v kraji zatím údaje o 57 pacientech; přepočtená nemocnost dosahuje 4,2. Více než třetina jich pochází z nejbližšího okolí Prahy. „Mezi nemocnými bylo pět dětí do jednoho roku, tři ve věkové skupině od jednoho roku do čtyř let, dvě děti mezi pěti a devíti roky, pět dětí od 10 do 15 let, dva mladiství a 40 dospělých,“ upřesnila ředitelka protiepidemického odboru středočeské hygienické stanice Lilian Rumlová.

Karanténní opatření v podobě izolace po 21 dní a vyšetření hladiny protilátek s případným očkováním letos hygienici nařídili 355 Středočechům, kteří byli s pacienty v kontaktu. Na dalších 118 lidí se vztahovala stejná opatření kvůli kontaktu s nemocnými z jiných krajů.

Onemocnění spalničkami ve středních Čechách v roce 2019

- Praha-západ 11

- Praha-východ 11

- Mladoboleslavsko 10

- Nymbursko 6

- Příbramsko 5

- Kladensko 4

- Mělnicko 4

- Kolínsko 3+

- Rakovnicko 3

- Prozatím bez hlášených onemocnění: Benešovsko, Berounsko a Kutnohorsko



Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje; údaje k 35. kalendářnímu týdnu