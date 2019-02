Praha – Soudce okresního soudu v Ústí nad Labem poslal do vazby poslance a středočeského hejtmana Davida Ratha. Novinářům to řekla ústecká krajská státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

David Rath | Foto: Deník/Holakovský Milan

Podle soudu hrozilo, že by Rath mohl ovlivňovat svědky, pokračovat v trestné činnosti nebo že by mohl utéct. Poslanec čelí obvinění z přijetí sedmimilionového úplatku, v případě odsouzení mu hrozí až dvanáctileté vězení.

„Byly shledány všechny tři vazební důvody," uvedla Bradáčová. Policisté po 12:30 hejtmana odvezli z budovy v Dlážděné ulici v Praze, kde se o vazbě rozhodovalo. Podle informací ČTK skončí hejtman ve vazební věznici v Litoměřicích.

Policisté kromě Ratha zadrželi dalších sedm lidí – čtyři muže a tři ženy. Jde o o ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Pancovou a exposlance ODS Petra Kotta, které dnes policisté vyslechli. Podle advokáta Tomáše Sokola oba dva zvažují, že by proti obvinění podali stížnost.

Podle médií je pak stíhán také šéf stavební firmy Konstruktiva Branko Pavel Drážďanský, jehož společnost má prý podepsanou smlouvu na rekonstrukci buštěhradského zámku. Obviněny jsou údajně také ředitelka stavební firmy FISA Ivana Salačová a členka představenstva firmy ML Compet Lucie Novanská. Tuto společnost si prý Středočeský kraj najal na přípravu tendru na dostavbu mladoboleslavské nemocnice.

Bradáčová uvedla, že o případném návrhu na uvalení vazby na těchto sedm obviněných rozhodne do dnešního večera. Soud by se pak jimi měl zabývat ve čtvrtek. Pokud je do vazby pošle, měli by být odvezeni do teplické věznice.

Machinace s veřejnými zakázkami

Skupina se údajně podílela na machinacích s veřejnými zakázkami ve Středočeském kraji. Policie zadržené stíhá pro podezření z podplácení, poškozování zájmů EU a sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky.

Poslanec odmítá, že by v pondělí večer převzal úplatek. V krabici, kterou nesl v momentě zadržení policií, mělo být podle něj víno. „To je jeho způsob obhajoby," poznamenala k tomu dnes pouze Bradáčová.

Rath celou kauzu považuje za „dobře připravenou a provedenou společenskou popravu politika". Přesto hodlá na své funkce rezignovat.