Hrozí tedy, že bude málo vody, že bude kraj, potažmo celé Čechy, sužovat sucho? Problémy se začínají objevovat už nyní, vysvětluje Petr Zahradníček, člen týmu Intersucho. Právě web intersucho.cz poskytuje zpravodajství ohledně situace kolem sucha. Petr Zahradníček se zabývá aktuálním zhodnocením počasí, ale také predikcí vývoje sucha.

„Sucho už se začalo rozvíjet a momentálně ho pozorujeme na 30 procentech území republiky a dokonce z 6 procent je výjimečné či extrémní. Podle našich předpovědí je pouze 10 procent šance, že v nejpostiženějších regionech bude v půlce dubna situace normální,“ řekl. Ze středních Čech spadá do postižených regionů Rakovník.

Sníh byl hlavně na horách a Českomoravské vrchovině. Naopak v nížinách, které jsou ale důležitými zemědělskými oblastmi, se příliš sněhu neobjevilo, podprůměrné byly i srážky, vysvětluje dále odborník.

Dají se odhadnout dopady na půdu a vegetaci, když zima nebyla? Podle Petra Zahradníčka se nedá říct, že by zima řekla své poslední slovo; hledat kvůli aktuálnímu počasí jarní bundy ještě nemusí být na místě.

„Díky velmi teplému únoru je velkým rizikem paradoxně nástup pozdních mrazů v dubnu či květnu. Vegetace totiž začala svůj životní cyklus dříve, což znamená, že v případě vpádu chladného vzduchu na jaře, což bývá prakticky pravidlem, dojde k větším škodám, než kdyby zima trvala déle,“ vysvětlil.

Podobnou situaci již za sebou máme v nedávné minulosti, podotýká: v roce 2017, kdy ovocnáři jen sčítali škody. „Druhým problémem může být časnější nedostatek půdní vláhy, protože ji rostliny opět začaly čerpat dříve,“ podotkl Petr Zahradníček.

Ale co jarní deště, nebudou ty stačit na odvrácení nepříznivé situace, mohli byste se ptát. Otázkou však zůstává, jak budou vydatné. „Na většině území budou pravděpodobně dostačující průměrné srážkové úhrny, ale v postižených regionech bude určitě potřeba nadprůměrné srážky. To by pak mohlo stačit,“ uvedl odborník.

Záležet bude potom i na teplotě vzduchu. „Pokud bude nadprůměrně teplé jaro či léto, tak nám i případné nadprůměrné srážky nemusí pomoci. Horší bude situace pro podzemní vody. Zde je sníh klíčovou složkou a i větší úhrny deště by asi nedokázaly dosytit tristní stav z posledních let,“ řekl.

Problematika sucha a nedostatku vody se dostává do hledáčku veřejnosti. Začínají tedy někteří lidé řešit nedostatek vody i po „vlastní“ ose, například tím, že pro zalévání zahrady zachytávají dešťovou vodu?

„Z mé zkušenosti si myslím, že lidé opravdu situaci více monitorují a uvědomují si ten nepříliš dobrý stav. I výhled do budoucna v tomto není příznivý, takže lidé se často snaží s vodou lépe hospodařit. Největšími spotřebiteli vody jsou ale průmyslové firmy a energetika a zde je největší šance při kvalitních opatřeních k ušetření vody,“ dodal Petr Zahradníček, člen týmu Intersucho.