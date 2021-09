Dlouhodobý nedostatek pracovníků v IT oborech nepomohou řešit ani královské mzdy; ti lidé prostě nejsou. Do budoucna by mohly přinést zlepšení změny ve vzdělávání na středních školách zřizovaných krajem – zejména v Příbrami, Kolíně, Kutné Hoře a v Kladně. Naznačují to alespoň slova středočeského radního pro oblast vzdělávání a sportu Milana Váchy (STAN).

SOŠ a SOU Kladno, Dubská. | Foto: Krajský úřad Středočeského kraje

Odborníci v IT – přesněji řečeno v této oblasti vzdělaní lidé – chybí u nás v řádu desítek tisíc. Portál Profesia.cz označuje jako nejvíce žádané pozice IT konzultant, správce informačního systému, systémový administrátor, IT analytik, Java programátor a softwarový inženýr. Že problém je skutečně palčivý, potvrzuje třeba Kateřina Krist z Paribas Cardif Pojišťovny, která má v Praze interní IT Hub, vyvíjející aplikace pro jednotlivé pobočky pojišťovny v Evropě. „Nejčastěji hledáme IT Business Analytiky, IT Architekty, aplikační analytiky či systémové administrátory,“ konstatovala.