Při té příležitosti se ukázalo, že ačkoli o mateřské i základní školy se mají starat obce, vlastní objekty se chystá vybudovat i provozovat také kraj.

Memorandum hovoří o detailním zmapování aktuálních kapacit, o přípravě modelu financování výstavby – a o podpoře koordinované výstavby škol. Pro radnice je dobrou zprávou, že k odpovědnosti za řešení problému se takto hlásí kraj i stát. Zajistit místa pro děti je totiž úkolem obcí a měst – ty si však vlastními silami většinou nedokážou opatřit dost peněz, aby o stavbě mohly vůbec uvažovat.

To, že kraj chce obcím „maximálně pomoci“, potvrdila ve středu i hejtmanka; také ona potvrzuje, že v Praze se ví, jaké finanční možnosti radnice mají. „Jsem moc ráda za to, že vláda uvolňuje finanční prostředky, které budou řešit aktuální nedostatek kapacit. To nám velmi pomůže. My bychom rádi navázali a přišli s řešením, které bude systémové a bude zahrnovat projekty v horizontu následujících tří až pěti let," uvedla. S tím, že východisko je jasné: Středočechů bude nadále přibývat, přičemž do kraje se stěhují hlavně mladé rodiny. S dětmi – anebo děti mít chtějící.

Kraj tedy připravuje koncepci, která by měla situaci řešit. Už nyní je k dispozici Fond na podporu přípravy projektů základní škol a předškolních zařízení, který radnicím může přispět na projekční přípravu, z níž vzejdou podklady pro žádosti o dotace. „Kraj kromě toho v místech, kde bude nedostatek kapacit, chce postavit a provozovat spádové školy a školky s tím, že se obce budou rovněž spolupodílet na jejich provozu,“ přiblížila hejtmanka, co dalšího se chystá.

Rovněž ministr Plaga slibuje aktivní pomoc z pozice ústředního orgánu státní správy. „V rámci České republiky je Středočeský kraj specifický – už jen tím, že v něm poměrně rychle narůstá počet obyvatel a společně s tím i potřeby na vzdělávání,“ poznamenal, že si uvědomuje výjimečnost středočeského prostředí i středočeského problému.