To je případ i Petry a Romana Petrusových, rodičů z Prahy 8, kteří mají dvě školou povinné děti – v šesté a osmé třídě.

„Ve čtvrtek jsme se dozvěděli, že naše děti budou mít od pondělí – místo plánované středy – volno. Ale nikoho už nezajímá, že my jako rodiče žádné volno nemáme. Nemám dovolenou, ani home office. Musím do práce. Takže klasický vzkaz nám rodičům: ‚Zařiďte se!‘ Nejenže budou synové doma sami, ale nefunguje ani jídelna, takže jim ještě musím dopředu navařit,“ popsala Petra Petrusová.

Souhlasí i její manžel Roman Petrus. „Náš starší syn byl za poslední dva školní roky – tedy za 20 měsíců – doma plných 11,5 měsíců… Takže další dva dny doma?“ kroutí hlavou Petrus.

Jedním z těch, kteří se rozhodli ředitelské volno vyhlásit, je Libor Skala, ředitel Masarykovy ZŠ v Újezdu nad Lesy.

„Důvody jsou prosté. Mám už v karanténě jednu třídu na druhém stupni, na prvním stupni máme zase potvrzené, že tři děti byly v kontaktu s nakaženými, takže šly na testy. Čekáme na výsledky. Volno jsem tedy dal, ale byl bych radši, kdyby bylo nařízené. Jako ředitel bych si tak nevyplácal dva dny volna,“ sdělil Pražskému deníku ředitel Skala.

Třídy v karanténě přibývají

Do školy od pondělí nezavítají ani učni ze Střední odborné školy Jarov v Praze 9. „Ředitelské volno jsem vyhlásil v pondělí i úterý. Důvodem je doporučení ze strany zřizovatele školy a hygienické stanice. A roli hrála i skutečnost, že nám stále přibývají třídy v karanténě,“ prozradil ředitel Miloslav Janeček.

Dveře zůstanou zavřené i na Gymnáziu Nad Alejí v Praze 6. „V minulém týdnu jsme zaznamenali několik pozitivních studentů, tudíž nám záměr přerušit řetězce předávání infekce celých devět dnů dává smysl,“ řekl Jiří Benda, ředitel gymnázia.

Studenty doma se rozhodl nechat i Julius Kolín, ředitel Gymnázia Písnická v Praze 4. „Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a na doporučení Hygienické stanice hl. m. Prahy a doporučení Magistrátu hl. m. Prahy jsem se rozhodl vyhlásit v pondělí a úterý volné dny.“

Učit se nebudou ani děti v ZŠ Jaroslava Seiferta v Mělníku nebo studenti kolínského gymnázia.

Zavřeno nejen kvůli covidu

Ne všude však ředitelé o prodloužení podzimních prázdnin o dva dny rozhodovali na poslední chvíli.

„Vyhlášení ředitelského volna jsem rozhodla již 7. října kvůli plánovanému dokončení rekonstrukce v budově a také revizi, při které bude odpojen elektrický proud. Zároveň jsem také již sama dříve promýšlela, že delší přerušení kontaktů mezi žáky může zlepšit epidemickou situaci u nás ve škole,“ vysvětlila Kateřina Mrvová, ředitelka Středního odborného učiliště gastronomie v Praze 10.

Již od srpna měla naplánováno ředitelské volno na toto pondělí i úterý Zdeňka Hamhalterová, ředitelka Gymnázia Arabská ve Vokovicích v Praze 6. „Rekonstruujeme rozsáhlé části třetího patra – knihovnu a studovnu. Již od víkendu jsme naváželi a montovali 12 tun nábytku. Budeme pokládat podlahové krytiny a bude omezen pohyb po škole. Sami pracovníci školy se v pondělí a úterý budou podílet na inventarizaci majetku,“ popsala ředitelka Hamhalterová.

A podobné je to i v kralupské základní škole na Komenského náměstí. „Vzhledem k nutnosti seřídit okna v celé budově vyhlašuje ředitelka školy na dny 25. a 26. října 2021 ředitelské volno,“ píše se na webu školy.

Kvůli opravám a úpravám v budově zůstanou před podzimními prázdninami doma i na boleslavské ZŠ na Komenského náměstí. „Ředitelská volna jsem se rozhodl vyhlásit z organizačních a technických důvodů,“ uvedl ředitel školy Matěj Povšík.

„Volna jsme si užili dosyta“

Jak to podle dostupných informací v pátek vypadalo, mnoho středočeských škol bude v provozu. Například podle oznámení ředitelky Šárky Jendruščákové se k vyhlášení ředitelského volna na pondělí a úterý nepřipojí ZŠ Jiráskovy sady v Příbrami. Stejně tak třeba ZŠ v Nehvizdech. „V pondělí a úterý ředitelské volno nedávám. Vím, že hygienici cosi doporučují, ale pokud mi někdo shůry nenařídí školu zavřít, tak se učíme v pondělí a úterý, od středy jsou pak regulérní podzimní prázdniny. Volna, distanční výuky, adaptačních pobytů jsme si myslím užili dosyta, tak se budeme zase chvilku učit,“ napsal ředitel Luboš Rýdlo.

Do školy půjdou i studenti Gymnázia J. Pekaře v Mladé Boleslavi. Tady ale kvůli zhoršené epidemiologické situaci zrušili úterní exkurzi do Veletržního paláce v Praze.

Jednotný postup ohledně podzimních prázdnin zvolily základní školy v šesté městské části. „Ředitelky a ředitelé se dohodli, že ve dnech 25. a 26. října nebudou vyhlašovat ředitelské volno. Školy tak vyhověly mnohým rodičům, kteří poukazovali na to, že by měli pro tyto mimořádné dny bez výuky velmi krátký čas na zajištění péče o své děti,“ sdělila Marie Kubíková, radní Prahy 6 pro školství.

S takovým přístupem souhlasí i Rebeka Vadasová, učitelka na ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze 8, též maminka tří školou povinných dětí.

„Ředitelské volno vyhlášené na poslední chvíli není dobrá věc. V naší škole také v pondělí a úterý učíme.“

Učit se studenti budou i na Českoslovanské akademii obchodní Dr. Edvarda Beneše v Praze 2. „Situace s pozitivitou žáků ani pedagogů na naší škole zatím není až tak problematická, abychom považovali dva volné dny navíc za účelné. Navíc žáci naší školy jsou ve věku, kdy volno nebudou trávit doma, ale budou se scházet mimo budovu školy, takže vzájemným kontaktům se nezabrání,“ popsala Pražskému deníku Renata Dvořáčková, zástupkyně ředitelky.

Podle zástupkyně by mnoho studentů naopak využilo volné dny k brigádám. „Opět by tedy nezůstali doma v izolaci. A podzimní prázdniny jsme neprodloužili i proto, že máme snahu zajistit studentům co nejdéle to půjde prezenční výuku, protože ji jednoznačně preferují před výukou distanční či samostudiem,“ uzavřela Dvořáčková.