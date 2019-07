„Máme hrozny zdravé, těším se na sklizeň. Možná nebude taková cukernatost jako vloni, ale záleží, jaké bude teprve sluníčko,“ řekla Milena Vávrová, která působí jako zástupce vedoucího vinařství Chateau Mělník.

Podobně situaci hodnotí Lukáš Rudolfský, který je generálním ředitelem Vinných sklepů Kutná Hora. Ten je však opatrnější. „Samozřejmě nemůžeme hodnotit, dokud nesklidíme. Nasazeno je více jak loňský rok, díky tomu, že máme dostatek vláhy, to vypadá, že sklizeň bude dobrá,“ řekl.

Nějakou dobu to byla ale hra nervů. Konec jara a začátek léta se totiž rozhodně nevyvedl, co se týká počasí. Své o tom vědí právě v mělnickém vinařství. „Trošku nás ohrozily květnové jarní mrazy. Něco pomrzlo, ale nebylo to tak zásadní, aby to ohrozilo úrodu. Mrazíky něco poškodily ale ne nenávratně, vzpamatovalo se to,“ řekla Milena Vávrová – nyní již s úsměvem. V květnu ale vinařům jistě do smíchu nebylo. „Pro nás jsou nejhorší nepřátelé jarní mrazy a kroupy,“ vysvětlila.

Lukáš Rudolfský řekl, že mrazy se Kutné Hoře vyhnuly. Chladnější počasí podle něj přispělo k lepšímu růstu. „Naštěstí se nás nedotkly jarní mrazy, které v Čechách místy řádily. Někteří vinaři kvůli nim budou mít nižší sklizeň. My jsme měli štěstí, matka příroda nás ušetřila,“ poznamenal.

Co se týká počasí v poslední době, velmi často skloňovaným termínem je sucho. Třebaže vláha v minulých týdnech přišla, vinaři se shodují, že problém tu je. Záleží však na konkrétní vinici, zda ji tento problém bude trápit, nebo si s ním „poradí“. Právě to vysvětlila Milena Várová. „Staré vinice sucho zvládnou, pro ty mladší to je problém větší. Jde o to, že starší vinice mají kořeny hlouběji a tak si vodu vezmou. Když jsou vysazené nedávno, tak jsou kořeny krátké,“ podotkla.

Aktuální teplé počasí neovlivňuje podle vinařů cukernatost hroznů, nýbrž termín sklizně. „Pokud počasí vydrží, můžeme očekávat, že sklizeň přijde dřív, než tomu bylo v minulých letech. A hlavně uvidíme, jaké bude počasí v září, jak se říká: září víno vaří, to pro nás bude počasí nejdůležitější,“ řekl Lukáš Rudolfský. Loňský rok byl podle něj doslova extrémní. „Bylo velké sucho, kvůli tomu se zastavil růst na mladých vinicích, hrozny byly zcvrklé kvůli nedostatku vláhy,“ poznamenal.

Pokud však budou letos vína sladší, nemusí to být vůbec na škodu. Jak vysvětluje Milena Vávrová, o vína s vyšším zbytkovým cukrem je větší zájem, dobře se prodávají. „Říká se, že člověk se k suchému vínu musí propít. Sladší vína jsou ale moderní, lidem více chutnají,“ řekla. To ale není špatné: takhle se k vínu dostanou i lidé, kterým suché prostě nechutná.

Jak to tedy s úrodou dopadne, ještě rozhodne září: ale vinice mají nakročeno solidně…

Termíny dozrávání vín

Vinaři počítají se sklizní v podstatě ve dvou vlnách. Mezi rané odrůdy, které čeká sklizeň začátkem září, patří např. solaris, muškáty, Müller Thurgau. To jsou současně odrůdy, na jejichž ranost sklizně bude mít teplé počasí největší vliv. Další sklizeň bude koncem září, začátkem října, kdy se sklízí „hlavní“ odrůdy, jako například rulandské modré, ryzlink, rulanské šedé, tramíny, chardonnay.