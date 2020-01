Silný vítr může přifouknout škody i zranění

/FOTOGALERIE/ Bude to foukat – a hodně. Na to v pátek upozornil Český hydrometeorologický ústav ve své výstraze před silným větrem, která pro střední Čechy bude aktuální od sobotní 14. hodiny až do půlnoci. Je třeba počítat s čerstvým, přechodně i silným západním (později severozápadním) větrem s nárazy o rychlosti 60 až 75 km/h. Ty nejintenzivnější mají přijít ve večerních hodinách.