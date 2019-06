Více akcí se konalo jen na Vysočině (276 akcí) a Jihočeském kraji (286). Naopak nejméně jich bylo v Praze – pouhé dvě nahlášené zotavovací akce pro děti.

Jak ukazují republiková čísla, dětí na táborech přibývá. Zatímco v roce 2012 jich bylo 2340, v roce 2018 jich organizátoři nahlásili 2620. Jen vloni na takzvané zotavovací a další akce vyrazilo celkem 227 655 dětí od 6 do 15 let.

Důvodů pro oblibu táborů je několik: velký vliv na to má pochopitelně i fakt, že v současné době jsou silné ročníky. Dětí je prostě hodně a jejich rodiče přes prázdniny pro ně hledají vyžití. Takový názor má Petra Zavadilová, která je ředitelkou Domu dětí a mládeže Beroun.

Dovolené mají totiž lidé určitý počet a chtějí, aby děti zažily i prázdniny bez nich. „Vliv na narůstající počet táborů má i to, že je hodně pracujících babiček a dědečků,“ vysvětlila. Tradiční trávení prázdnin na venkově u prarodičů tak v moderní době v mnoha případech vzalo za své.

Řada rodičů navíc usiluje o to, aby zažily děti takové prázdniny, jako byly dříve; nebo jak se o nich dříve mluvilo, třeba za generace prarodičů. Prostě být na táboře, hrát hry v lese, nebýt on-line na mobilních zařízeních.

A taky tu je i další hledisko, nad kterým je potřeba se zamyslet: tábory mohou být ještě lákavější, než kdy předtím. „Dnes je možnost sehnat poměrně hodně zajímavostí: třeba lanové překážky, vzdělávací programy v přírodě. Dříve jsme to dělali na koleni, dneska jdete a pořídíte to,“ vysvětlila Petra Zavadilová.

Zajímavá je i statistika při pohledu na čísla, kam jezdí skauti na tábor. Středočeští skauti dávají jednoznačně přednost domácímu kraji; do středních Čech jede na tábory 2270 skautů. Druhou nejoblíbenější destinací středočeských skautů je Plzeňský kraj, kam jede 479 táborníků, na třetím místě je Liberecký kraj s 465 skauty.

Středočeský kraj však zrovna skauti příliš nevyhledávají. Celkem do kraje míří totiž 2856 lidí, z toho je ale 2270 Středočechů. Druhou nejsilnější návštěvnickou skupinou tak jsou skauti z Prahy; jede jich do středních Čech 288. Třetími největšími návštěvníky jsou skauti z Libereckého kraje: přijede jich 78.

Tábor tak pro mnohé znamená pohodu i pro děti: zmizet z hektického života, kdy ráno znamená cestu do školy, odpoledne kroužky a večer narychlo úkoly. Děti tak vyjedou bez rodičů do kolektivu vrstevníků, v klidu a pohodě…

Letní tábory

Řada organizací pro dětské zájemce pořádá dva hlavní typy táborů.



Letní pobytové tábory bývají obvykle dále od místa bydliště dětí. Zamířit mohou malí cestovatelé do stanů, nebo do chatičkového tábora. Pro děti bývá připraven program s hrami, výlety, aktivitami v přírodě. Tábor může mít i celé téma, kolem kterého se celý program točí.



Druhou variantou jsou příměstské tábory. Ty se konají přímo ve městě, nejsou to tábory, na kterém děti přespávají. Ráno na místo přicházejí, po skončení programu odcházejí domů. V jeho rámci se pořádají hry, výlety, soutěže, děti se dozví třeba i něco o historii města.



Pobytové tábory mohou nabízet konkrétní vyžití: třeba tábor pro mažoretky, případně koňský tábor, kdy se děti učí jezdit na koni, ale i čistit stáje a podobně. Případně se mohou seznámit s technikou na Foto-keramickém táboru.



Příměstské mohou mít zaměření, jako Historie našeho kraje, Parkour, Tajemství vesmíru nebo Cesta kolem světa.



Tábory zpravidla stojí zhruba od 2,5 do 4 tisíc korun.