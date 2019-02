Praha /ROZHOVOR/ - Vybudoval největší seznamovací kancelář v republice pro vážné seznámení. Spolu se svým bratrem Ivo Kronrádem vlastní již přes 22 let osmačtyřicetiletý Oto Kronrád seznamovací kancelář Grand, největší seznamovací agenturu v Česku. Přitom zahájení podnikatelské činnosti bylo dílem náhody. Tak, jak to u úspěšných firem často bývá.

Spolumajitel seznamovací kanceláře Grand Oto Kronrád. | Foto: archiv Deníku

Představte si: Praha, Zahradní Město, obyčejná ulička mezi rodinnými domky a na jednom z nich reklamní cedule GRAND. Vcházím dovnitř, malá čekárna s kávovarem, a pak místnost s obrovskou obrazovkou. Vzadu schody a tam cosi, co lze nazvat automatickou sekretářkou - asi deset tiskáren chrlících dopisy zájemcům o seznámení z celé republiky.

Sedám si na místo pro hosty a rozhlížím se, zatímco pan magistr mi připravuje kávu. Přemýšlím, jak se asi v této osudové místnosti, kterou jsem nazval Životní křižovatka, odehrává budoucnost. Chtěl bych znát příběhy všech, kteří zde odstartovali novou etapu svého života.

Jenže náš asi hodinový rozhovor probíhal chvílemi jinak, než jsem si představoval. V panu Otovi se totiž probouzely spisovatelské myšlenky a já, místo toho, abych se ptal, jsem začal odpovídat. Nakonec jsem si svoji roli novináře uhájil…

JM: Jaký byl začátek seznamky GRAND. Jak došlo k jejímu založení?

OK: Bylo to v roce 1993, učil jsem matematiku na matematicko-fyzikální fakultě a závodně tancoval. Proto jsem hledal partnerku. Jedna agentura seznamovala partnery podle zájmů, tak jsem tam šel. Dveře panelákového bytu otevřel pán v županu a požadoval za deset tipů dva tisíce korun. Pracoval s neuvěřitelně amatérským počítačovým programem, a tak jsem mu navrhl, že mu jako programátor výukových a překladových programů vytvořím program lepší. Za tři měsíce jsem měl program dokončený. Zazvonil jsem na stejný zvonek, ale otevřel mi někdo úplně jiný. Pán v županu totiž vybral od lidí peníze a zmizel. Tak jsem si říkal, co s tím programem budu dělat.

JM: A napadlo vás založit svoji seznamku.

OK: Napadlo mne, že bych to mohl zkusit sám. Prvního září 1993 jsem nalepil na zastávce tramvaje na Zahradním Městě lísteček s nápisem: „Seznamka mladých do 30 let zdarma.“ A přidal jsem telefon. To byly začátky firmy Grand.

JM: Jak se seznamka rozeběhla?

OK: Já jsem stále ještě pracoval a lidi seznamoval až v podvečer po práci. Na konci roku jsem měl jen 54 zájemců. Nyní jich jsou tisíce. Se zájemci se postupně doslova roztrhl pytel.

JM: Pamatujete se na první seznámení ve vaší seznamce?

OK: Úplně přesně. Byli to dva mladí lidé. To jsem ještě byl v malé místnůstce, tiskl jsem na jehličkové tiskárně, programy se ukládaly na diskety. Slečna byla zaregistrovaná, mladík přišel záhy a za čtyři hodiny už byli spolu v kině.

JM: Dvaadvacet let života seznamky. Určitě jste vymýšleli spousty možností jak seznamovat.

OK: Třeba jsme pořádali rychlorande. Při nich se zájemci střídají po pěti minutách u stolečků. Nebo seznamovací zájezdy, plesy i setkání na náměstí. Jenže vždycky to vydrželo jen chvíli, nějak to nefungovalo trvale. Do rychlorande jsme s bratrem, který mi od začátku pomáhá, investovali milion, úvodní slovo nám za desítky tisíc namluvil skvělý dabér. Nic jsme nevydělali a návštěvnost byla mizerná. A tak jsme se vždy vrátili ke klasické seznamovací metodě – prostřednictvím formulářů s fotografiemi.

JM: Budu se chtít seznámit přes vaší agenturu, co pro to musím udělat?

OK: Je to jednoduché. Zaregistrujete se, vyplníte dotazník o sobě, který už znáte, a jak si představujete partnera. Údaje zapíšu do počítače a ten vše vyhodnotí a nabídne možné partnery. Víte co, nejlepší bude, když to zkusíte na vlastní kůži. Já vás jakoby vlastně otestuji.

JM: Není třeba, mně to stačí jen teoreticky.

Odporuji, ale odpor je marný. Oto Kronrád aktivuje počítačový systém a na velké obrazovce se spouští profesionální seznamovací program. Přehazujeme si role a já jsem, neplánovaně, teď tím, kdo odpovídá.

OK: Jméno a příjmení?

JM: Jiří Macek.

OK: Bydliště? Mobilní telefon? E-mailová adresa?

Oto Kronrád na mne chrlí jednu dotazníkovou otázku za druhou. Já odpovídám, většinou poctivě. Snad jen.

OK: Datum narození?

JM: 1. 1. 1969.

OK: A vaše opravdové?

JM: No, je mi 52.

OK: Hahaha, vidíte, takhle to je, chlapi se dělají mladšími. Povolání? Výška? Děti? Stav?

JM: Ženatý.

JM: Přeruším vás, jak vlastně poznáte, že nejsem ženatý?

OK: Údaje kontrolujeme podle občanského průkazu. Tak si to jen vyzkoušíme nanečisto. Dobře víme, že nestačí dávat lidi dohromady jen pomocí požadavků, ale je zapotřebí zveřejňované údaje vždy ověřovat. Naše „registrace s garancí“ vám zajistí, že nepřijde na schůzku úplně jiný člověk než ten, koho si přejete. Ale vraťme se zpátky k vám. Jste rozvedený – alespoň pro tuto chvíli – jinak vás nemohu seznamovat. Barva vlasů hnědá, postava štíhlá, zdravotní stav výborný, víra, bydlení, vzdělání, povolání, zájmy, požadavky na partnerku…

OK: Kde jste se dozvěděl o naší agentuře?

JM: V našem Deníku, jak jinak? Vždyť tam inzerujete každý den v řádkové inzerci a každý týden čtu i vaši poradnu.

OK: Tak to mě těší. A odkud byste si přál nejraději partnerku?

JM: Asi také z Prahy nebo Středočeského kraje. Dál bych za partnerkou nerad jezdil.

OK: Tak a teď ještě doplníme vaše požadavky na partnerku.

JM: Věk – asi 40 až 55 let. Výška – raději bych menší, než jsem já, tak do 172 centimetrů. Postava – štíhlá nebo střední. Počet dětí – nerozhoduje. Zdravotní stav – výborný nebo průměrný. Barva vlasů – nerozhoduje. Konečně je dnes možné vlasy přebarvit téměř za pár minut. Kuřačku bych si nepřál, maximálně sváteční. Vzdělání bych si přál nejraději středoškolské, ale může být i vysokoškolačka.

OK: Tak, Enter, a máme to. Pane Macku, mám tu pro vás 345 vyhovujících partnerek.

JM: To jsou opravdu všechno mně vyhovující nezadané ženy?

OK: Kdybyste nebyl ženatý, tak bych vám všech těchto 300 partnerek, které vidíte před sebou na obrazovce, mohl vytisknout.

JM: To je žen!

Musím změnit styl rozhovoru, napadá mě…

JM: Mě jste už vyřešil, teď se budu ptát zase já. Když se seznámím, mám povinnost vám to nahlásit?

OK: Nemáte. Ale asi by to bylo lepší. Protože se může stát, že s novou partnerkou relaxujete a do toho vám volají zájemkyně o seznámení. Cítil byste se asi trapně.

JM: Přišel vám někdy klient vynadat, že se seznámil se ženou a má doma peklo?

OK: Takhle bych to neřekl. Řeknu to jinak: Partneři a partnerky přicházejí a odcházejí, ale Grand zůstává. Když jste spokojený, zůstaňte u partnera. Když ne, přijďte k nám. Jsou lidé, kteří se vracejí. Ale že by nám nadávali, to ne.

JM: Hezká rada, rozumím. Jak trvalo nejdelší seznamování? Jinak řečeno, jak dlouho u vás byl klient a vytrvale hledal, až našel?

OK: Byl to můj kamarád a jeho seznámení podle jeho představ trvalo čtrnáct let. Oba jsou spokojení, mají ročního chlapečka.

JM: Proč si myslíte, že je dobré se seznamovat přes vaši seznamku. Nebo vůbec přes seznamku? Ulice už nám nestačí?

OK: Ulice nám opravdu nestačí. Náhodné seznamování je na úbytě – je nedostatek cenově dostupných kulturních a společenských akcí, na kterých by se lidé mohli seznámit. Doba oslovování na ulici je pryč, mnohdy je totiž oslovení na ulici vnímáno hodně negativně. Chce to mít velkou zručnost a to není vážně jednoduché.

JM: Kolik máte v databázi zájemců o seznámení?

OK: Nyní je zaregistrováno přes 127 tisíc klientů.

JM: Tolik?

OK: Ano, je to tak. Je to počet klientů z celé republiky, kteří prošli naší agenturou od 1. září 1993.

JM: Také se na vás někteří klienti obracejí i vícekrát?

OK: Ano, vzpomínám si na to. Dva se šťastně seznámili, byli spolu sedm let. Měli spolu dvě děti, a když se rozvedli, oba znovu využili naše služby. Vždycky říkám: „Partneři a partnerky přicházejí a odcházejí, ale Grand zůstává!“

JM: Máte pocit, že jsou vám klienti za vaši práci vděční?

OK: Je to těžké. Jako seznamovací agentura nemáme možnost vytvořit si něco jako „stálou klientelu.“ Když se klient šťastně seznámí, svoji registraci zruší a já jej vyřadím. Přesto vím o jednom pánovi, který je již téměř 13 let šťastně seznámený. Představte si, že mi každým rokem posílá jinou, děkovnou, téměř bych řekl oslavnou báseň nebo ódu na Grand. Všechny si schovávám a vždy mě potěší.

JM: Tak ať jim to spolu vydrží. A kolik vlastně bylo nejstaršímu klientovi, kterého jste kdy seznámil?

OK: 96 let. A stále je naším klientem.

JM: Chce asi nějakou mladici?

OK: V jeho věku je každá mladice, proto ano. Hledá nějakou, asi tak o 20 let mladší partnerku.

JM: Dobře. A jak vypadá váš průměrný klient?

OK: Muž nebo žena středního věku. Přesto seznamujeme díky internetové registraci také mnoho mladých lidí i seniorů. Cílenou reklamou a reklamními akcemi zajišťujeme vyvážený poměr mužů a žen ve všech věkových kategoriích.

JM: Máte v seznamu také třeba celebrity ze světa showbusinessu?

OK: Samozřejmě.

JM: Řekněte koho!

OK: Ani náhodou, ani nemohu naznačit. Jsou u nás v naprostém bezpečí. Jejich data jsou uložena na zašifrovaných discích, ke kterým mám přístup jen já a můj bratr. Všechna jsou denně dvakrát zálohována a nejsou připojená na internet. Správně se říká: „Nejbezpečnější připojení na internet jsou rozpojené kabely!“ nebo „Kdo nezálohuje, ještě nikdy nepřišel o data.“

JM: Seznamujete i podnikatele, umělce a podobné osobnosti. Čím to je, že se neumějí seznámit bez pomoci agentur?

OK: Možná umějí. Ale chtějí se také seznámit rychleji a lépe než ostatní. Také se vžijte do jejich situace. Na různých večírcích prožívají kus života. Jenže tam jsou do pozdních hodin, alkohol, volná zábava. Představte si celoživotního partnera nebo rodiče dítěte, chtěl byste, aby vám partnerka takhle řádila, a vy jste doma hlídal dítě?

JM: Asi bych nadšením nejásal.

OK: Právě proto jsou jejich partnerství často krátkodobá a těžko se vážně seznamují. I když těch příležitostí mají poměrně hodně.

JM: Řekli jsme si toho dost, ale přece jen jedna otázka dosud nepadla. Kolik mne tohle všechno bude stát?

OK: Náš kompletní ceník služeb máme na internetu a je přístupný všem na www.sgrand.cz.

JM: Dočetl jsem se tam, že úspěšnost vaší VIP seznamky je dokonce 96 procent. Tedy každý 24. z 25 klientů se seznámí. Úspěšnost dalších služeb byla také vysoká, prakticky všechny nad 50 procent. To mi připadá docela nadějné.

OK: Pamatujete si to přesně. Tato čísla se v podstatě nemění, je to dlouhodobý stav.

JM: Tudíž v databázi máte tisíce spokojených párů, ale vy sám jste svobodný.

OK: Bohužel. Vždycky říkám, že jsem se oženil s firmou. Ale snad teď, po našem rozhovoru, se věc vylepší. Mohli byste mi dát do vašeho Deníku netradiční, třeba celostránkový inzerát? Na seznámení?

JM: Mohl, ale je to docela dost peněz. Co kdybyste zkusil stručnou, skromnou formu. Může v tom být určité kouzlo. Co byste do toho inzerátu zadal?

OK: Já bych napsal: „VŠ 48/175, svobodný, bezdětný, abstinent, nekuřák, podnikatel z Prahy, s vlastním bytem, hledá sympatickou SŠ, VŠ se smyslem pro humor, která hledá celoživotního partnera pro založení rodiny. Volejte a pište na telefonní číslo: 602 351 111.“

JM: Dobře, zkusíme to. Mohou se vám zájemkyně ozývat na tento telefon?

OK: Určitě, rozhodně by mě to potěšilo. Pane redaktore, děkuji vám za pomoc při seznamování. Teď se už omlouvám, za dveřmi čeká zákazník. Zájemce o seznámení. Jak víte, není to legrace, ale vážná věc. A ještě jednou děkuji nejen za rozhovor, ale i za pomoc při případném seznámení.

JM: Se záměrem vašeho seznamování jsem k vám opravdu nepřišel.

OK: Já vím…

Kdo je Oto Kronrád- 48 let, svobodný, bezdětný, v mládí tancoval

- spolumajitel seznamovací kanceláře Grand

- seznamka Grand sídlí v Praze, na Zahradním Městě

- v databázi seznamky je zaregistrováno 127 tisíc zájemců

- nejstaršímu klientovi, který je v databázi, je 96 let

- úspěšnost VIP seznamky je 96 procent

