„Více než 17 tisíc kusů padělaného zboží – například oblečení, hračky, obuv, koženou galanterii či parfémy, ale i další – zlikvidovala drtička odpadů společnosti FCC Regios,“ konstatovala Kurková. S dodatkem, že ze zabavených věcí, které pod dohledem celníků projdou linkou, zbude pouze drť. Ta se následně spálí, což není jenom konečná likvidace; poslouží ještě k výrobě tepla či případně elektřiny.

Poté, co skončí řízení kolem zajištěných padělků, během něhož musí mít celníci tyto věci uložené ve svých skladech, se většina zabaveného zboží ničí podobným způsobem. Debatuje se sice o tom, že třeba oblečení by mohlo být použito k humanitárním účelům – často je to ale problém: nelegálně použité logo nejde odstranit nebo majitel ochranné známky nedá souhlas s následným využitím napodobenin svých výrobků.