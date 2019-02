Střední Čechy – Jihočeský kraj spojuje se středními Čechami mimo jiné matka českých řek – a podél ní má oba regiony spojovat projektový záměr nazvaný Vltava – etapa 1.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

Jde o plány na turistické oživení celé oblasti podél toku, kde se zatím zájem návštěvníků soustřeďuje pouze na několik lokalit. Co nabídnout však mají i další místa (a větší návštěvnickou pozornost by v průběhu celého roku snesly i oblasti vyhledávané převážně během léta).

„Cílem je vytvoření nového nadregionálního produktu cestovního ruchu spojujícího Jihočeský a Středočeský kraj prostřednictvím toku naší národní řeky,“ shrnul ve středu zvažovaný záměr středočeský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO).

Návštěvníky by do okolí řeky měla lákat ucelená nabídka rozmanitých aktivit i možností ubytování a stravování, a to podél celé řeky; od prameniště až po soutok s Labem. Informace mají být k dispozici jak v tradiční „papírové“ podobě, tak i on-line.

Projekt se má zaměřovat na propagaci řeky rozdělené na pět úseků. Dva z nich spadají do středních Čech: Orlík–Praha a Praha–Mělník. Hnacím motorem je Jihočeská centrála cestovního ruchu; Středočeský kraj figuruje v roli partnera. Tedy přesněji: stane se jím, pokud krajští zastupitelé vysloví souhlas na svém zasedání na sklonku srpna.

Jestliže kývnou, bude se rozhodovat i o financování. Předpokládané náklady na projekt v letošním a příštím roce dosahují 10 milionů korun – přičemž se počítá s tím, že Středočeský kraj by měl přispět shodnou částkou jako Jihočeši: 2,5 milionu korun. Zbývající polovina nákladů by měla být hrazena z dotace poskytnuté ministerstvem pro místní rozvoj se spolufinancováním z fondů Evropské unie.