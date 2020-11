Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni se pak obrátil otevřeným dopisem na Exekutorskou komoru České republiky, protože v poslední době přibývá případů, kdy některé exekutorské úřady vyvíjí tlak na dlužníky. Ti pak neváhají si v dramatické situaci vzít nevýhodné půjčky a své ekonomické problémy ještě více prohlubují.

„Musím přiznat, že kdybychom neměli rodiče, kteří nás finančně podporují, asi bychom skončili pod mostem,“ to sdělila Deníku devětatřicetiletá Iveta P. z Rakovnicka (redakce její totožnost zná, stejně tak manžela Stanislava, pozn. red). Zatímco ještě počátkem letošního roku si rodina žila relativně poklidným životem, s nástupem epidemie koronaviru a vládními nařízeními ale začali mít problém. „Ke konci roku se nám rozbilo auto, museli jsme pořídit nové. Vzali jsme si jej na dluh, řekli jsme si, že to pět let vydržíme, že se uskromníme. Jenže manžel přišel o dobře placenou práci a my se ocitli skoro bez peněz kvůli placení dalších závazků. Manžel si sice nové zaměstnání našel, ale za menší mzdu. Naštěstí nám naši rodiče na dluh přispívají, jinak nevím, co bychom dělali,“ prozradila paní Iveta.

Ekonomové kvůli trvající krizi předpokládají nárůst lidí čelících exekucím. Spousta rodin totiž žije od výplaty k výplatě, některé rodiny či jedinci se pak rozhodli propad příjmů řešit další půjčkou – tím se postupně dostávají do dluhové spirály.

Na vzniklou situaci pak reagují i nejrůznější organizace jako například Člověk v tísni, ale i další organizace. „Domníváme se, že vzhledem k současné situaci bude osob se složitou socio-ekonomickou situací přibývat. Hlavním cílem služby dluhového poradenství, které poskytuje Člověk v tísni, je zlepšení socioekonomické situace předlužených lidí a zvýšení jejich participace na společenském životě. Toho by mělo být v delší časové perspektivě dosaženo buďto oddlužením, nebo snížením závazků o nezákonné pohledávky,“ uvedla Tereza Šťastná, dluhová poradkyně z Člověka v tísni v Rakovníku.

Lidé v nouzi nemusí chodit osobně na pobočku, ale mohou využít i telefonickou help linku (770 600 800). „Na linku od začátku pandemie zavolalo s prosbou o radu přes 2 500 tisíce lidí,“ informoval Daniel Hůle, vedoucí dluhového poradenství Člověka v tísni.

Ten tento údaj připomněl v otevřeném dopise, jehož adresátem je Exekutorská komora České republiky. V textu upozorňuje na nepřiměřený nátlak některých exekutorských úřadů v souvislosti s očekávaným přijetím zákona, který by měl opět zavést odložení exekucí z důvodů mimořádných událostí, které nelze předvídat. To by zamezilo vykonávání exekucí třeba nyní v době nečekané pandemie.

„V posledních dnech se nám začali stále více ozývat lidé, kteří čelí nepřiměřenému tlaku od vykonavatelů některých exekutorů, kteří se zřejmě rozhodli „využít“ těch několika týdnů, které zbývají do přijetí moratoria, k enormnímu zvýšení tlaku na dlužníky. Nárůst těchto případů oproti běžnému stavu je opravdu značný,“ uvedl v otevřeném dopise Daniel Hůle. Zároveň informoval o prodloužení linky pomoci.



„V rámci námi nabízené pomoci jsme se rozhodli od pondělí 9. listopadu prodloužit fungování naší help linky každý všední den až do 22 hodin. Od 17 do 22 h se naši poradci zaměří na poskytování krizové intervence právě lidem, které doma navštíví vykonavatel exekutora, a oni si z jakéhokoliv důvodu neví rady,“ napsal Daniel Hůle.

Regiony s největším podílem exekucí ve Středočeském kraji jsou podle dat mapaexekuci.cz Mělnicko, Kladensko a Kolínsko. V těchto regionech činil v roce 2019 podíl osob vůči celkovému počtu lidí starších patnácti let žijících v daném regionu mírně nad hranicí deseti procent. Jenže zatímco v těchto regionech se počet osob v exekuci snižuje, na Rakovnicku a Kutnohorsku je trend opačný. Zatímco v roce 2018 bylo na Kutnohorsku 4 924 osob v exekuci, o rok později to bylo 224 osob více; na Rakovnicku ve zmíněném období stoupl počet lidí v exekuci o 23, tedy na 4338.

Region Počet osob starších 15 let Počet osob v exekuci Podíl osob v exekuci Mělník 88 258 9 175 10,40% Kladno 135 763 13 811 10,17% Kolín 82 749 8 394 10,14% Rakovník 46 905 4 338 9,25% Kutná Hora 63 566 5 148 8,10% Nymburk 80 663 6 445 7,99% Mladá Boleslav 106 099 8 095 7,63% Příbram 96 977 7 252 7,48% Beroun 74 898 5 343 7,13% Benešov 31 548 4 882 5,99%

Stav za rok 2019, zdroj: mapaexekuci.cz