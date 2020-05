První funguje od počátku února v Karlštejně na Berounsku, který je vyhledávanou turistickou oblastí; další pak v Lysé nad Labem na Nymbursku.

Nejnovějším přírůstkem je kontaktní místnost v Přerově nad Labem rovněž na Nymbursku, upozornila v úterý 5. května krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Připomněla, že díky vstřícnosti radnice tam Pol Point vznikl přímo v budově obecního úřadu. Využít tuto místnost mohou občané při různých formách komunikace s policií – s výjimkou situací, které kvůli ochraně života a zdraví nesnesou odkladu; neslouží tedy jako náhrada tísňové linky 158.

„Prostřednictvím videokonferenční jednotky umístěné v Pol Pointu mohou lidé podat jakékoliv oznámení o spáchání trestného činu, poskytnout informace o protiprávním jednání či podat vysvětlení na žádost jakéhokoliv policejního orgánu. Nejen v rámci Středočeského kraje, ale i na žádost ostatních policejních služeb v rámci celé republiky,“ připomněla Suchánková.

Očekává se, že tento nový způsob kontaktu by mohl občanům usnadnit jednání s policií zvlášť v případě některých typů trestné činnosti – třeba v případě domácího násilí; komunikovat „na dálku“ bez přímé přítomnosti kohokoli dalšího a nutnosti vzdálit se od bydliště by mohlo být prospěšné.

Po dobu pilotního provozu nejsou Pol Pointy v provozu nepřetržitě, ale jen v době, kdy je na krajském policejním ředitelství přítomen zkušený operátor. Ten na dálku, z pražské Zbraslavi, odemkne dveře – a následně vede s příchozím rozhovor. „Nově zřízený Pol Point v Přerově nad Labem je občanům k dispozici po telefonické domluvě na čísle 325 565 274. Provoz je v pondělí a ve středu od 9 do 16 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek pak od 9 do 13 hodin,“ uvedla Suchánková.

Jde o zabezpečenou místnost, do které v době, kdy je někdo uvnitř, nemůže vstoupit nikdo další. Návštěvník tak zůstává v bezpečí – přičemž podle slov ředitele středočeské policie Václava Kučery je o využití místnosti informována i nejbližší prvosledová hlídka, která se přesune do blízkosti Pol Pointu. Ne proto, aby do věci jakkoli vstupovala, ale pro případ potřeby; pokud by bylo třeba přijít na pomoc.

Za normálních okolností však návštěvník blízkost hlídky podle Kučerových slov ani nezaznamená. Je nicméně dobré vědět, že kdyby bylo třeba, je nablízku někdo, kdo je připraven zasáhnout, kdyby to bylo nutné. Zvlášť v Přerově nad Labem, kde vznikl první Pol Point umístěný v čistě „civilním“ prostředí. První, v Karlštejně, je totiž v budově obvodního oddělení – a v Lysé nad Labem vznikla tato místnost v sousedství služebny strážníků městské policie.