S parkováním v Kolíně pomůže počítačový systém

Kolín - Technologická novinka by mohla pomoci řidičům s parkováním v první fázi na Karlově náměstí v Kolíně. Takzvaný smart parking umožní bezkontaktní placení, ale co více: systém by mohl šoférům pomocí tabulí říct, kolik míst je na náměstí volných, na webu by potom řidiči i mohli vidět, která konkrétní místa jsou volná.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Novinku město chce nasadit na zkoušku na Karlovo náměstí, po šesti měsících se rozhodne, zda si ji nechá. Cena parkovného se podle místostarosty Tomáše Růžičky měnit nebude. Pokud by řidiči použili pro zakoupení parkovného chytrý telefon, systém je včas zprávou upozorní, až jim bude zaplacený čas končit. „Bude to fungovat i tak, že si budete moci dálkově parkování prodloužit," řekl k chystané novince místostarosta Michael Kašpar. Systém by měl začít fungovat v polovině září. Třebaže parkovací místa bude nutné osadit speciálními čidly, podle vedení města to nebude vyžadovat složité stavební úpravy. „Vše bude pracovat bezdrátově. Čidlo se může osadit přímo do dlažební kostky, funguje na baterii, která vydrží sedm až deset let," podotkl. Lepší řád v parkování Přehled budou mít i městští strážníci, kdo za parkování zaplatil a kdo ne. „Slibujeme si od toho lepší řád v parkování. Současně bude systém flexibilní v tom, že občané budou moci třeba po šesté hodině večer využít místa pro parkování, která jsou vyčleněna pro úřad," řekl Michael Kašpar. Pokud se projekt ve své pilotní fázi na Karlově náměstí osvědčí, radnice by jej chtěla rozšířit na další místa ve městě. Podle místostarosty by se jednalo například o zrekonstruované autobusové nádraží či obecní dvůr. Řidičům by systém i řekl, které parkoviště v Kolíně je pro ně volné. Čtěte také: Represi proti řidičům Benešov odkládá, nejdřív chce víc parkovacích míst

Autor: Jakub Šťástka