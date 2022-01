Plánované zákroky nemocnice v různé míře omezovaly v reakci na šíření koronaviru, aby si uvolnily kapacity pro péči o pacienty s covidem-19. „Nebylo to však generelně; po celou dobu podzimní vlny pandemie je nemocnice rušily pouze v nezbytně nutné míře,“ zdůraznil radní.

Každá nemocnice podle jeho slov sleduje zatížení lůžek na jednotkách intenzivní péče a odděleních ARO a hlídá, aby nedošlo k jejich přehlcení. Omezeny tak byly především „velké“ operace, po nichž je pobyt na intenzivním lůžku po dobu jednoho či dvou dnů obvyklý. „To si každá nemocnice vyhodnocuje neustále,“ konstatoval Pavlík.

Specifická je v rámci kraje situace v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. „My jsme neměli žádné omezení – pouze neděláme velké operace s rizikem komplikací u neočkovaných pacientů,“ řekla Deníku její mluvčí Hana Kopalová. S tím, že se to týká hlavně ortopedických a chirurgických zákroků (naopak třeba oční nebo gynekologické omezeny nejsou). Pavlík upřesnil, že za tři týdny platnosti tohoto opatření v Mladé Boleslavi odložili 12 operací. „Se všemi těmito pacienty bylo hovořeno a je s nimi komunikováno i nadále. Pokud by se jejich zdravotní stav zhoršil, i neočkovaný pacient by byl operován,“ konstatoval s důrazem na fakt, že operace nejsou zrušeny; opravdu se jedná o odložení.

Na tomto postupu podle slov radního ředitel nemocnice Ladislav Řípa nadále trvá – a za pravdu mu prý dávají i stejná opatření uplatňovaná v některých dalších regionech. S totožným argumentem jako v Mladé Boleslavi: vakcinace pacienta před operačním výkonem (pro jehož úspěšnost je klíčová i celková kondice, a to včetně náchylnosti k infekčním onemocněním v pooperačním období) je součástí odborně správného postupu. Tedy lege artis, jak se říká v medicíně. Ve středních Čechách je nicméně Klaudiánova nemocnice se svým přístupem ojedinělá.

Právě v mladoboleslavské nemocnici jednal v pondělí o vývoji situace kolem koronaviru její krizový štáb. Účastníci konstatovali, že počet pacientů s koronavirem podobně jako jinde klesá: nyní se pohybuje kolem 14–15, přičemž na oddělení ARO z nich byli v pondělí ráno tři a na JIP dva. Kopalová však Deníku řekla, že teprve další vývoj ukáže, co se bude dít: „Jasněji by mělo být tak za dva až čtyři týdny.“ Připomněla loňskou zkušenost, kdy v lednu na šíření nákazy bylo možné sledovat zřetelný vliv Vánoc – a příští týdny také ukážou, jak se projeví varianta koronaviru označovaná jako omikron.