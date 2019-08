Třetina domácností, 33 procent, sice v nedávném průzkumu přiznala, že staré žárovky, kompaktní zářivky či LEDky vyhazuje do běžného odpadu – přibývá ale těch, kteří si zaslouží pochvalu.

Opravdu zaslouží. Průzkumy, které se každoročně opakují, ukazují rostoucí ochotu k třídění. Naznačuje to vzdálenost, kterou jsou Češi podle vlastního vyjádření ochotni ujít, aby dorazili ke sběrné nádobě. Aktuální republikový průměr přesáhl kilometr; vyšplhal se na 1078 metrů (zatímco v předchozích dvou letech to bylo jen 652 metrů, respektive 617). Mezi regiony jsou však značné rozdíly. Středočeši republikový žebříček jednoznačně vedou: vycházejí jako nejpilnější s 2131 metry. Pomyslné stupně vítězů s nimi sdílejí dlouhodobě vstřícní Jihočeši (1918) a Jihomoravané (1895). Na opačném konci žebříčku se krčí Vysočina (pouhých 228 metrů; skoro desetkrát méně než ve středních Čechách), dále pak kraje Karlovarský (253) a Královéhradecký (419). Těsně před nimi je Praha (517); v mezikrajském srovnání na čtvrtém místě od konce.

Poněkud překvapují zvláště obě krajní meze: jak nebývale „pilní“ Středočeši, tak „lenivá“ Vysočina. Jako vysvětlení se nabízí, že výzkumná agentura Markent zde při rozhovorech mohla narazit na ne zrovna typické respondenty. Že by byl vzorek dotazovaných příliš malý, se ale říci nedá: v celé republice odpovídalo 1241 dotázaných ve věku mezi 18 a 64 lety, což je u podobných průzkumů běžné.

Ukázalo se také, že občané dávají přednost sběrným místům na stanovištích kontejnerů na tříděný odpad, v elektroprodejnách a supermarketech. Odevzdat světelné zdroje, které už dosvítily, je však možné i ve sběrných dvorech, ale třeba i na leckterých radnicích. Celkově je takových míst v republice přes 4400. Nejbližší sběrné místo lze dohledat na www.ekolamp.cz nebo pomocí mobilní aplikace „Kam s ní?“. Do chytrých mobilů se nově dá stáhnout i hra „Zrecykluj to!“, jejímž cílem je vysvětlovat, proč elektroodpad nepatří do popelnice, ale na sběrné místo.

Zvláště v případě úsporných žárovek je odevzdání k recyklaci, o niž se stará právě Ekolamp, velmi důležité. Marketingová manažerka této společnosti Zuzana Adamcová připomněla, že za poslední rok předaly domácnosti a firmy k recyklaci 719 tun světelných zdrojů, obsahujících odhadem 24 kilogramů rtuti. „Teoreticky by toto množství mohlo ve volné přírodě znečistit vodu v objemu téměř dvou slapských přehrad,“ prohlásila Adamcová. Nad takovými operacemi s čísly by asi nejeden odborník pokrčil obočím, případně by se pozastavil nad tím, co přesně se rozumí výrazem „znečistit“ – ale budiž: jde o to upozornit na problém a zdůraznit, že ani nad jedinou žárovičkou není dobré mávnout rukou.