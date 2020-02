Informace zveřejněné již koncem ledna, že Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS), jež je krajskou příspěvkovou organizací řešící zakázky za miliardy korun, se bude správní žalobou bránit proti 300tisícové pokutě pravomocně uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za rozdělení zakázky na obnovu vodorovného značení silnic z dubna roku 2017, potvrdila na pondělní tiskové konferenci hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Je to jediná cesta, jak rozhodnutí zvrátit,“ konstatovala s tím, že text žaloby, jež bude podle věcné příslušnosti podána ke Krajskému soudu v Brně, nyní připravují právníci.

Zatímco oponenti z řad ODS a STAN vidí v pokutě potvrzení svého přesvědčení, že u krajských silničářů dochází k nezákonným machinacím se zakázkami, hejtmanka trvá na opaku. A vyslovila očekávání, že zaplacenou pokutu se podaří vysoudit zpět.

Žaloba do týdnů, verdikt za měsíce

Příprava žaloby je podle Frintové „složitější věc“, s jejím podáním se tedy počítá do 14 dnů. Následně by pak brněnský soud měl rozhodnout do půl roku. Lze tudíž očekávat, že konečný verdikt by mohl padnout ještě před krajskými volbami. Zatímco kritici, jimž zatím dává za pravdu i rozhodnutí úřadu, hovoří o účelovém dělení zakázky, aby se zadavatel vyhnul povinnosti vypsat otevřené výběrové řízení, argumenty vedení silničářů, jimž hejtmanka věří, hovoří o logickém vypsání menších zakázek podle čtyř oblastních správ silnic.

S tím, že jedna obří zakázka by vyloučila firmy střední velikosti, a tak bylo na místě přizpůsobit velikost zakázek možnostem dodavatelů, jichž takto mohl zadavatel oslovit větší počet. Úřad chránící hospodářskou soutěž podle krajských silničářů nevzal v potaz ani další souvislosti – včetně splnění podmínek k zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Jasné slovo řeknou kriminalisté

K nedávnému zásahu kriminalistů, kteří přímo v sídle KSÚS prošetřovali trestní oznámení opozičního zastupitele Michaela Pánka (ODS), jenž z čachrů se zakázkami podezřívá krajské silničáře dlouhodobě a svá tvrzení opírá i o znalecké posudky, Jermanová neuvedla žádné podrobnosti. „Všichni jsme vázáni mlčenlivostí,“ vysvětlila. Sdělila, že je ráda, že policie jednou provždy vyřeší spekulace, zda v KSÚS dochází, či nedochází k rozkrádání. „Já jim nevěřím,“ zdůraznila.

Připomněla, že na pondělním jednání krajských radních vystoupil ředitel KSÚS Zdeněk Dvořák, aby informoval, co se v organizaci děje. Ta podle ní funguje – nicméně jsou „mnozí zaměstnanci rozčarováni dlouhodobými politickými útoky“ – a zásah policie na pracovišti prý také nikomu na optimismu nepřidá.

Výsledky jsou však podle hejtmančiných slov jasné: z devíti tisíc kilometrů krajských silnic bylo od roku 2016 do letoška opraveno přes 1200 kilometrů – přičemž nejde o vyspravování děr v rámci běžné údržby, ale řeč je o velkoplošných opravách, zahrnujících i dvě stovky zrekonstruovaných nebo zcela nově postavených mostů.

Kdo hlídá činnost krajské správy silnic

* Standardní kontroly:

- KSÚS má vlastní interní audit

- Pětkrát ročně kontroluje činnost organizace auditní oddělení krajského úřadu

- Každý rok musí být finanční bilance završena uzávěrkou hospodaření

- Na činnost dohlíží také Státní fond dopravní infrastruktury, protože KSÚS hospodaří i s jím poskytnutými finančními prostředky; kontroly se rovněž týkají využívání evropských dotací

- Zakázky jsou dále pod dohledem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže



* Mimořádná úroveň kontroly:'

- Audit z roku 2017 vyprovokovaný kritikou Michaela Pánka z ODS, jehož zadání formulovali zástupci tehdejších koaličních partnerů (a dnešní opozice) z řad STAN a ODS; hnutí ANO do toho nevstupovalo, protože jde o oblast působnosti, kterou mělo a má svěřenou v péči – výsledky neodhalily takové problémy, které by vyžadovaly hloubkovou prověrku ve formě forenzního auditu, byla však přijata opatření týkající se kontrol

- Povinnost zveřejňovat všechny zakázky ve finančním objemu nad sto tisíc korun



Zdroj: hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová