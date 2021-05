Zajistí zázemí pro příslušníky 2. jízdního regimentu sloužící v Německu, kteří se od soboty do středy přesouvají na cvičení Saber Guardian 2021 v Maďarsku; to je součástí aliančního cvičení NATO Defender Europe 2021. Celkem se po vlastní ose přesouvá 600 osob se 190 kusy kolové techniky – včetně bojových vozidel Stryker. Přes střední Čechy projedou menší kolony doprovázené českou vojenskou policií i Policií ČR, a to vždy během nočních hodin, po dálnicích D5, Pražském okruhu a D1. V polovině června se zase budou stejnou cestou přesouvat zpět na své základny v Německu; opět s využitím tábora v Rančířově. S jeho likvidací se počítá 23. až 24. června.

Uložit ano, nakrmit letos ne

O fungování této polní základny se čeští vojáci postarají společně s Američany, připomněla v pátek velitelka rančířovského tábora Zdeňka Lapáčková, která působí právě v rakovnickém praporu. „Chod základny zabezpečíme společně s americkým podpůrným týmem,“ upřesnila, že i v rámci zajišťování zázemí pro odpočinek se uplatní mezinárodní spolupráce.

„Připravili jsme zázemí pro odpočinek, stravování, zdravotnickou podporu, tankování i opravy techniky, vypočetla kapitánka Lapáčková, co vše má nyní pod palcem. Jestliže nehovoří o kuchyni, neznamená to, že by ji zmínit zapomněla. Zajistit stravu americkým vojákům by česká armáda byla schopna – ti se ale kvůli koronavirovým pravidlům letos spolehnou na vlastní zásoby.

Postupné budování týmu

Že na výstavbu tábora byli vysláni právě specialisté z Rakovníka, rozhodně není náhoda, připomněla v pátek Vlastimila Cyprisová z kanceláře náčelníka Generálního štábu Armády ČR. Budování tohoto praporu označila za jednu z priorit českého vojska. Přikyvuje i ředitel sekce logistiky ministerstva obrany Štefan Muránský. „Počítáme se zvýšením mobility našich vlastních sil i s častějšími strategickými přesuny koaličních jednotek přes naše území,“ zdůraznil v souvislosti s budoucími úkoly rakovnického praporu.

Podporu přesunům amerických vojsk poskytuje česká armáda od roku 2015, kdy přes naše území přejížděl první konvoj. Od té doby se podobné manévry pořádají každoročně; pouze loňský rok byl výjimkou: mezinárodní cvičení se nekonalo kvůli opatřením proti šíření koronaviru.

Podobnou činnost v širším rozsahu má zvládat právě prapor podpory nasaditelných sil, budovaný od loňského ledna v Rakovníku. Jeho úkolem bude zajišťovat na území České republiky logistické zabezpečení koaličních jednotek – ať už Severoatlantické aliance, Evropské unie či Organizace spojených národů. Právě budování základen s ubytováním, zázemím pro odpočinek, hygienu i zdravotní zabezpečení, doplnění pohonných hmot techniky a umožnění jejích případných oprav patří k hlavnímu zaměření tohoto útvaru. „Vojáci budou také regulovat pohyb techniky na důležitých místech, jako jsou křižovatky a letiště,“ uvedla Cyprisová.

Rakovnický prapor se postupně rozvíjí. Plných operačních schopností – ubytovat a nasytit až dvě tisícovky vojáků, postarat se o 900 kusů techniky, manipulovat s 200 kontejnery a 500 tunami materiálu – má dosáhnout během příštích čtyř let: do roku 2025. Přímo v Rakovníku budou fungovat například ubytovna, čerpací stanice, autoopravna či parkoviště. „Armáda bude schopna poskytnout bezpečné parkování vozidel i s municí,“ připomněl Muránský. Na starosti to vše bude mít tým o více než 600 členech; jak z řad profesionálních vojáků, tak civilních zaměstnanců. Organizační členění zahrnuje pět rot, obvaziště a prvek posádkové podpory.

K tomu, jak se zatím rakovnický tým daří vytvářet, velitel praporu Vladimír Jelínek uvedl, že začátkem příštího roku by „chtěl mít více než 30procentní naplněnost“. „Do roku 2025 budeme naše kapacity postupně navyšovat,“ poznamenal. Aktuálně útvar shání především řidiče nákladních vozidel s oprávněními C a E, kuchaře, specialisty PHM a specialisty v oboru elektro.