Bez ohledu na pohlaví lékaři varují, že u lidí s vysokým krevním tlakem a vysokou hladinou LDL-cholesterolu je riziko kardiovaskulárních příhod včetně infarktu výrazně vyšší: v případě hypertenze ve srovnání se zdravou populací až dvojnásobně – a v případě vysokého cholesterolu dokonce až osmkrát. Všem bez rozdílu proto doporučují: je důležité nepodceňovat kontroly včetně preventivních prohlídek a svého praktického lékaře navštívit alespoň jednou do roka. Právě na to hodně lidí v koronavirové době nedbalo.

U žen se při infarktu může objevit rovněž bolest žaludku, kterou pacientky snadno zamění s pálením žáhy či ji považují za projev žaludečních vředů. A ženy v menopauze by si měly dát pozor, aby příznaky přicházejícího infarktu nezaměňovaly s nepříjemnostmi klimakterického syndromu.

Rozdíl je především v nižší bolestivosti, kdy se může stát, že žena příznaky přicházejícího akutního infarktu prakticky nepociťuje, plyne ze zkušeností kardiologů. Důsledkem často bývá, že vyhledá lékařskou pomoc později – a hrozí vážnější komplikace; včetně fatálních následků. Zatímco u mužů se infarkt hlásí typicky svíravou až pálivou bolestí na hrudi, která se může šířit i do okolních partií (nejčastěji levého ramene, krku či čelisti), dušností a pocením, u žen bývají častějšími příznaky i potíže s dýcháním, závratě, bolesti zad či dolní čelisti; varování může představovat i dlouhodobá únava.

