Zoufalá matka ho odložila do babyboxu. Lukáškovi lze přispět na start do života

Změna nenastala ani na stříbrné pozici, když druhé místo opět patří Praze. Pomyslný bronz bere dvojměstí z Prahy-východ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (jež si proti loňsku polepšilo o jednu pozici) a čtvrtou příčku získaly Černošice (i ty se odrazily o stupínek výš z pátého místa). Do celorepublikové první desítky se ze středních Čech ještě dostal Beroun na sedmám místě (loni byl 11.) Do dvacítky se pak vešly Kralupy nad Vltavou, a to právě na 20. příčce, následované 21. Hořovicemi.

Analýzy vycházející z veřejně dostupných dat hodnotí 29 různých parametrů. Mimo jiné posuzují podmínky pro bydlení, práci a vzdělání, dostupnost služeb, zdravotní péče, dopravní spojení – či třeba kvalitu prostředí včetně čistoty ovzduší nebo například údaje o místních spolcích, což odráží vztahy mezi lidmi. Analytici většinou hodností, co prozrazují číselné údaje.