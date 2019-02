Střední Čechy – Zásadnější komplikace zatím nepřinesly první dny povelikonoční uzavírky Libušské ulice v Písnici na okraji Prahy, využívané především Středočechy mířícími do metropole od Dolních Břežan. Generální ředitel Technické správy komunikací Praha Petr Smolka nicméně apeluje na středočeské řidiče, kteří Písnicí projíždějí cestou do Prahy, aby si trasu naplánovali předem. „A neřešili situaci až v místě omezení,“ upozornil ředitel.

Vážnější dopravní problémy, které manažeři pražské správy komunikací očekávali zvláště v prvních dnech uzavírky, se naštěstí nedostavily. Kvůli objížďkám spojeným v době dopravních špiček s kolonami je sice nutno počítat se zdržením – to zde ale nebylo nijak výjimečné ani v době, kdy žádné omezení neplatilo. Neprůjezdná má Libušská ulice zůstat do konce roku. Prochází kompletní rekonstrukcí spojenou s výstavbou kruhového objezdu na křižovatce s Kunratickou spojkou.

V souvislosti s uzavírkou se také pozměnily trasy autobusů příměstské dopravy na linkách číslo 331 a 333 – a to nejen na okraji hlavního města. Jezdí ulicemi Dobronickou, Vídeňskou a přes Hodkovice; zrušenou zastávku Na Kopečku nahradila zastávka Dolní Břežany, škola. Na odjezdu z Dolních Břežan do Prahy se jízdní řády nezměnily, ale z terminálu u stanice metra Kačerov nově autobusy kvůli delší trase vyjíždějí o několik minut dříve než dřív (a i tak přijedou do cíle několik minut později. Od počátku července pak mají autobusy jezdit přes Kunratickou spojku, Vídeňskou ulici a Hodkovice. Objízdné trasy pro automobilovou dopravu jsou vedeny přes Vestec nebo Cholupice, přičemž nájezd na Pražský okruh zůstal uzavřený.