Oslavy v Libni i v Národním muzeu

V místě útoku v Libni, které se od té doby zásadně proměnilo, je v pátek připraven rozsáhlý program. Jedním z jeho nejočekávanějších vrcholů se stane rekonstrukce události, ohlášená v čase po 10:30. Předcházet jí má přelet historické stíhačky Hawker Hurricane a následovat bude průlet formace bitevních vrtulníků Mi-24. Poté se uskuteční pietní akt u tamního památníku. V plánu jsou také jízda historických vozidel i přehlídka dobového oblečení: jak civilních oděvů, tak i s parádou vojenských uniforem. Odpoledne se hlavní program oslav v Praze 8 přenese za Libeňský zámek: do Thomayerových sadů (a pokračovat zde bude i po celou sobotu). U Löwitova mlýna jsou tam mimo jiné v plánu setkání s historiky či hudební produkce. Během dne se uskuteční na několika dalších místech metropole pietní setkání či akce v místech konání tematicky zaměřených výstav.

Tvrdší opatření proti vandalům: Kraj i Praha si chtějí došlápnout na sprejery

Dalším vrcholem pražských oslav se od 18 hodin stane slavnostní shromáždění v Národním muzeu za účasti nejvyšších politických špiček. Zde bude také otevřena výstava Nikdy se nevzdáme! připravená jako společný projekt místních muzejníků a Vojenského historického ústavu; veřejnosti bude přístupná od soboty. Připomene nejen samotnou činnost výsadku Anthropoid i dalších parašutistů, ale také protektorátní realitu s důrazem na 38 dnů druhého stanného práva mezi 27. květnem a 3. červencem 1942. Představí osudy konkrétních lidí, od známých osobností až po bezejmenné, a ukáže i skutečné unikáty přibližující činnost příslušníků paraskupin. Včetně autentických součástí výstroje Gabčíka a Kubiše, předmětů zabavených nacisty po boji s parašutisty v kryptě pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje Resslově ulici tři týdny po smrtícím útoku na Heydricha či originálu vysílačky Libuše výsadku Silver A. „Tragédii Lidic připomíná číslo popisné z lidické školy,“ upozornila za muzeum Šárka Bukvajová.

Pražských oslav se zúčastní řada politiků a čestných hostů, a to nejen z domácí scény. Mimo jiné je pro části programu ohlášena přítomnost prezidentky Slovenské republiky Zuzany Čaputové, slovenského ministra obrany Jaroslava Nadě či britské ministryně zahraničí Elizabeth Mary Trussové.

Kubišův den v Panenských Břežanech

Středočeským vrcholem aktuálních oslav se stane sobotní Den Jana Kubiše v Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech, působícím v tamějším „horním zámku“. Památník, jenž nabídne vstup zdarma, připravil program, který začne v devět dopoledne – a končit má až před půlnocí.

Největšími lákadly jsou příležitostné vystavení posledního známého dopisu, který Kubiš odeslal před akcí, a novinka v podobě brýlí s virtuální realitou. Ty představují útok na Heydricha ze všech úhlů pohledu. Třeba i očima parašutistů – či také jejich cíle.

Zbraně, trofeje, vše o rybách a včelách. V Lysé začíná veletrh Natura Viva

Horní zámek dále nabídne prohlídky vojenské techniky (i s armádním táborem v zámeckém parku) či třeba aktivity pro děti připravené Československou obcí legionářskou. Od 15 hodin přiblíží Jana Kubiše přednáška historika Eduarda Stehlíka, od 18 hodin se uskuteční koncert skupiny Taxmeni a na 21. hodinu je ohlášeno promítání filmu Atentát z roku 1964. Navštívit však bude možné i dolní zámek – někdejší rezidenci rodiny Heydrichových. Přístupný bude mezi devátou a osmnáctou hodinou.

Připomínky událostí roku 1942 budou pokračovat i v dalším období. Velká pietní akce se chystá v Lidicích na neděli 12. června. Už o den dříve jí zde budou předcházet hudební programy – včetně celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice.

Připomenutí útoku na Heydricha v roce 1942:

- Praha, V Holešovičkách – rekonstrukce útoku na Heydricha: 27. května od 10.35; následuje přehlídka vojáků i civilistů a historických vozidel

- Praha, Kbely, skautská klubovna Martinická – výstava Operace Anthropoid: 27.–29. května, vždy 10.00–15.00

- Třebusice, plot MŠ Duha a alej na polní cestě směrem do Holous – plakátová výstava k výročí akce Anthropoid: 27.–29. května

- Praha, Uhříněves, Husovo náměstí – vysazení Lidické hrušně: 27. května od 12.00

- Praha, Thomayerovy sady, Löwitův mlýn a okolí – akce Prahy 8 k připomenutí operace Anthropoid: 27. května 14.00–23.00 hudební program a od 21.00 film Atentát; 28. května 8.00–22.00 historický i hudební program

- Praha, Uhříněves, muzeum – muzejní noc k 80. výročí operace Anthropoid s představením tehdejšího zapojení místních: 27. května 16.00–22.00

- Panenské Břežany, Památník národního útlaku a odboje – Den Jana Kubiše: 28. května 9.00–23.00

- Praha, Národní muzeum – výstava Nikdy se nevzdáme!: veřejnosti přístupná od 28. května

- Praha, Thomayerovy sady, letní kino – premiéra nového filmu režiséra Olivera Maliny Morgensterna Příběhy vlastenců: 28. května od 21.00

- Praha, Národní galerie – Heydrichiáda: umělci a protifašistický odboj, komentovaná prohlídka: 29. května 15.00–16.00

- Lidice, výstavní síň In memoriam – výstava Děti, škola a válka; o protektorátním vzdělávání (do 31. května)

- Praha, Dolní Chabry, Chaberský dvůr – výstava Operace Anthropoid (do 28. května)

- Praha, Muzeum československých legií – výstava 80 let operace Anthropoid (do 30. června)

- Praha, Karolinum – výstava Nový světový pořádek (do 12. července)

- Praha, Vítězné náměstí – výstava 80 let od atentátu na Heydricha

- Praha, náměstí Míru – výstava 80 let operace Anthropoid (do 18. června)

- Praha, park Ohrada – výstava Za národ, drahou vlast! (do 31. srpna)

Podrobnosti a přehled akcí až do 7. října: www.1942.cz