Jak mluvčí správy silnic Petra Kučerová, tak zástupci krajského úřadu ve středu zdůraznili, že nemají ponětí, oč se policisté zajímají. Na to, že k důvodu zásahu nejsou dostupné žádné oficiální informace, ve středu upozornili i na twitteru. „Nicméně věříme orgánům činným v trestním řízení, že vyšetří jakékoliv podezření důsledně,“ sdělili. Jako pravděpodobné se jeví, že přítomnost kriminalistů v Říčanech mohla mít nějakou souvislost se zásahem NCOZ v Praze v rámci akce s krycím názvem Dozimetr s 11 stíhanými lidmi. V ní má jít o korupční ovlivňování zakázek Dopravního podniku hl. m. Prahy. Zřejmě se přitom nemělo jednat jen o nákupy elektronických komponentů či IT služeb, ale třeba i změnu právního nastavení systému vymáhání pokut tak, aby „provize“ plynuly do těch správných kapes.