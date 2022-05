Aktuální jednání se týká zakázek z přelomu let 2011 a 2012 vztahujících se k rekonstrukcím, přestavbám a výstavbě pavilonů nemocnic v Kolíně, Kladně i Mladé Boleslavi – a také k nákupu sanitek pro krajskou záchrannou službu. Kriminalisté dospěli k závěru, že si korupčníci řekli o úplatky v celkové výši přesahující 60 milionů korun – a jen díky zásahu policie v květnu 2012, po němž hlavní postavy případu skončily ve vazbě, došlo k tomu, že skutečně předáno bylo jen 3,34 milionu. Z toho vycházeli i žalobce a krajský soud.

Vrátí se David Rath do vězení? Blíží se další soud ohledně vleklé kauzy

Na to, jak odvolací senát rozhodne, bude třeba počkat půl druhého měsíce. Pak bude mimo jiné jasné, zda by se Rath či Kottovi měli opět vrátit za mříže, kde už si odpykali část trestů z první větve případu a poté byli propuštěni na podmínku, či jak citelný bude pro ně uložený peněžitý trest.

Obžaloba žádá zpřísnění verdiktu krajského soudu – jak prodloužení trestů odnětí svobody, tak i rozhodnutí o propadnutí veškerého majetku trojice údajných hlavních aktérů. Obhajoba prosazuje postoj opačný.

Přijde Metrostav o veřejné zakázky?

Velká pozornost se točí kolem společnosti Metrostav, která je gigantem na českém trhu stavebních zakázek. Zásadní není desetimilionový peněžitý trest, ale především tříletý zákaz účasti ve veřejných zakázkách.

Zatímco právník firmy Ondřej Bláha vinu odmítá a navrhuje zprošťující verdikt nebo vrácení věci krajskému soudu k novému projednání, podle státního zástupce Jiřího Pražáka by se zákaz účasti ve veřejných zakázkách měl rozšířit i na vytvořenou dceřinou firmu Metrostav Infrastucture. Postavení Metrostavu v „Rathově“ případu, kdy se řeší tendry na veřejné zakázky, Pražák vnímá jako učebnicový případ, kdy by měly být firmy trestány – a to i za cenu, že to ohrozí jejich samotnou existenci.

Rath k soudu nepřišel. Projednává se odvolání v druhé větvi korupční kauzy

Celkově je v rámci druhé větve kauzy souzeno osm lidí a sedm společností. Také zástupci dalších firem vinu v korupční kauze odmítli. Z úst obhájců převážně zaznívaly návrhy na zproštění obžaloby nebo vrácení věci k novému projednání soudu první instance.